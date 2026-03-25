Loại nước giúp giữ bồn cầu sạch bóng mà không cần dùng thuốc tẩy độc hại

Giữ nhà vệ sinh sạch sẽ, hợp vệ sinh là yêu cầu quan trọng trong mỗi gia đình. Tuy nhiên, thay vì sử dụng các loại thuốc tẩy mạnh chứa hóa chất độc hại, nhiều chuyên gia vệ sinh cho rằng vẫn có những giải pháp hiệu quả, an toàn và thân thiện với môi trường hơn, giúp bồn cầu luôn sạch bóng mà không gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Thuốc tẩy từ lâu được xem là lựa chọn phổ biến nhất khi vệ sinh bồn cầu nhờ khả năng làm sạch mạnh mẽ, tiêu diệt vi khuẩn và vi rút bám trên bề mặt sứ. Tuy vậy, sản phẩm này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong quá trình sử dụng, thuốc tẩy có thể thải ra hơi clo độc hại, gây kích ứng đường hô hấp, đồng thời dễ gây bỏng da nếu tiếp xúc trực tiếp. Vì thế, người dùng luôn phải đặc biệt cẩn trọng khi sử dụng loại hóa chất này.

Việc cọ rửa bồn cầu vốn đã là một trong những công việc nhà khiến nhiều người e ngại. Khi phải tiếp xúc thêm với các chất tẩy rửa mạnh, cảm giác khó chịu càng tăng lên. Do đó, xu hướng tìm kiếm các giải pháp làm sạch nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn đảm bảo khả năng diệt khuẩn ngày càng được quan tâm.

Thuốc tẩy có thể khử trùng bồn cầu nhưng nó là chất tẩy rửa mạnh, thải ra khí độc. (Ảnh: Getty)

Trên mạng xã hội, nhiều phương pháp vệ sinh tự nhiên như dùng giấm hoặc axit citric thường được chia sẻ rộng rãi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, những nguyên liệu này chủ yếu có tác dụng loại bỏ cặn bẩn và vết ố như cặn vôi, chứ không thể tiêu diệt hoàn toàn vi trùng tồn tại trong bồn cầu.

Ahmed Mezil, chuyên gia đến từ công ty vệ sinh Hella Maid (Canada), cho biết một giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả hơn chính là hydrogen peroxide, hay còn gọi là nước oxy già. Đây là sản phẩm quen thuộc nhưng thường bị bỏ qua trong việc vệ sinh nhà cửa.

Ông nhấn mạnh rằng, việc duy trì nhà vệ sinh sạch sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra không gian phòng tắm hợp vệ sinh và dễ chịu. Theo ông, hydrogen peroxide là chất tẩy rửa đa năng, thân thiện với môi trường và có khả năng xử lý cả vết bẩn cứng đầu lẫn vi khuẩn gây hại.

Theo thông tin được đăng tải trên tờ Express, hydrogen peroxide sở hữu đặc tính sát trùng mạnh và được xem là một trong những phương pháp khử trùng bồn cầu thân thiện với môi trường nhất hiện nay. Chất lỏng trong suốt này khi phân hủy sẽ chuyển thành nước và oxy, không để lại chất thải độc hại, đồng thời tiêu diệt vi khuẩn khi tiếp xúc.

Hydrogen peroxide là một phương pháp an toàn và thân thiện với môi trường để tiêu diệt vi khuẩn. (Ảnh: Getty)

Khác với thuốc tẩy truyền thống, hydrogen peroxide không tạo ra khói khó chịu hay cặn hóa chất nguy hiểm sau khi sử dụng. Không chỉ làm sạch, dung dịch này còn hoạt động như một chất khử mùi hiệu quả. Trong khi thuốc tẩy thường chỉ che lấp mùi hôi tạm thời, hydrogen peroxide giúp loại bỏ nguồn gây mùi, mang lại cảm giác sạch sẽ và dễ chịu hơn cho không gian phòng tắm.

Để làm sạch bồn cầu mà không cần dùng thuốc tẩy, người dùng chỉ cần lựa chọn dung dịch hydrogen peroxide nồng độ 3%. Đây là loại phổ biến, thường được bán tại khu vực sản phẩm tẩy rửa ở hầu hết các siêu thị và phù hợp cho việc vệ sinh gia đình thông thường.

Các dung dịch có nồng độ cao hơn tuy tồn tại trên thị trường nhưng có tính đậm đặc mạnh, chỉ nên được sử dụng bởi những người có chuyên môn. Nồng độ 3% được đánh giá là an toàn và hiệu quả cho nhu cầu làm sạch hằng ngày.

Cách thực hiện khá đơn giản, người dùng chỉ cần đổ trực tiếp dung dịch vào bồn cầu, để yên trong khoảng 20 phút để dung dịch phát huy tác dụng diệt khuẩn. Sau đó, xả nước và dùng bàn chải vệ sinh cọ rửa như bình thường. Những vết bẩn cứng đầu sẽ được loại bỏ dễ dàng.

Nhà vệ sinh sẽ luôn sạch sẽ và không có vi khuẩn nếu bạn thay thế thuốc tẩy bằng một sản phẩm "hiệu quả" hơn. (Ảnh: Getty)

Ngoài ra, hydrogen peroxide cũng có thể được cho vào bình xịt để vệ sinh các khu vực thường xuyên tiếp xúc như tay nắm xả nước, nắp bồn cầu hoặc vành bồn cầu. Việc làm sạch định kỳ mỗi tuần bằng dung dịch này không chỉ giúp công việc vệ sinh nhẹ nhàng hơn mà còn hạn chế sự tích tụ của vi khuẩn trong phòng tắm.

Với phương pháp đơn giản, an toàn và thân thiện môi trường, hydrogen peroxide đang trở thành lựa chọn thay thế đáng cân nhắc cho thuốc tẩy truyền thống, giúp duy trì không gian vệ sinh sạch sẽ mà vẫn bảo vệ sức khỏe người sử dụng.