Bồn cầu bệt và xổm loại nào tốt hơn?

(VTC News) -

Trong các công trình xây dựng hiện nay, lựa chọn bồn cầu không chỉ đơn thuần là vấn đề thẩm mỹ và giá thành, mà còn liên quan đến sức khỏe, thói quen sinh hoạt và phong thủy.

Bồn cầu bệt có phần thân và nắp ngồi thiết kế sao cho người dùng ngồi lên bệ giống như một chiếc ghế thấp. Đây là kiểu bồn cầu phổ biến trong hầu hết các nhà ở hiện đại, khách sạn, trung tâm thương mại. Thiết kế hiện đại giúp bồn cầu bệt trở nên tiện dụng với đa số người dùng.

Bồn cầu bệt. (Ảnh: Pngtree)

Bồn cầu xổm là loại bồn cầu không có bệ ngồi, người sử dụng cần chống chân rồi xổm xuống trên bề mặt. Loại này thường thấy nhiều ở các công trình công cộng, khu vực nông thôn hoặc những nơi chú trọng đến truyền thống. So với bồn cầu bệt, bồn cầu xổm thường đơn giản hơn về cấu trúc.

So sánh ưu nhược điểm của bồn cầu bệt và xổm

Giữa bồn cầu bệt và bồn cầu xổm, cái nào “tốt hơn”? Cùng phân tích ưu, nhược điểm của từng loại để hiểu rõ, sâu hơn và đưa ra quyết định đúng đắn.

Về tính tiện dụng

Bồn cầu bệt: Ưu điểm là người dùng chỉ cần ngồi là xong, không cần phải giữ tư thế xổm trong thời gian dài. Nhược điểm: Với người không quen hoặc người lớn tuổi, việc ngồi và đứng dậy có thể khá khó khăn, đặc biệt khi không có tay vịn hỗ trợ.

Bồn cầu xổm: Ưu điểm là tư thế xổm theo quan điểm y học giúp đường ruột thẳng hơn, dễ đại tiện hơn. Nhược điểm: Người cao tuổi, người đau khớp, phụ nữ mang thai thường gặp khó khăn khi sử dụng bồn cầu xổm, dễ mỏi chân và mất thăng bằng.

Về vệ sinh và bảo trì

Bồn cầu bệt: Dễ dàng lau chùi bề mặt bằng khăn và dung dịch tẩy rửa. Tuy nhiên, các ngóc ngách quanh nắp và dưới bệ có thể tích tụ vi khuẩn nếu không vệ sinh thường xuyên.

Bồn cầu xổm: Thiết kế ít ngóc ngách khiến việc vệ sinh trở nên đơn giản và ít nơi bám bẩn. Tuy nhiên, bề mặt tiếp xúc là nền nhà nên nếu không vệ sinh thường xuyên sẽ dễ trơn trượt và gây mùi.

Về chi phí đầu tư và thi công

Bồn cầu bệt: Giá thành trung bình cao hơn so với bồn cầu xổm. Yêu cầu đường ống, hệ thống xả nước phức tạp hơn khi lắp đặt.

Bồn cầu xổm: Giá rẻ hơn, thi công đơn giản, phù hợp với ngân sách thấp và xây dựng cơ bản. Chi phí bảo trì thường thấp hơn do ít bộ phận phức tạp.

Về thói quen sử dụng và sức khỏe

Bồn cầu bệt: Phù hợp với lối sống hiện đại, nhất là ở khu đô thị và nhà tầng. Tuy nhiên, tư thế ngồi bệt có thể không hỗ trợ đường tiêu hóa tốt như tư thế xổm.

Bồn cầu xổm: Theo một số nghiên cứu y học, tư thế xổm giảm nguy cơ táo bón, áp lực lên ruột già thấp hơn. Đây là lựa chọn phù hợp với nhiều người ưu tiên sức khỏe tiêu hóa.

Bồn cầu xổm. (Ảnh:Enic)

Chọn bồn cầu bệt hay bồn cầu xổm?

Theo nhu cầu sử dụng: Nếu gia đình có người già hoặc trẻ nhỏ, bồn cầu bệt với tay vịn hỗ trợ thường là lựa chọn an toàn hơn. Nếu bạn ưu tiên sức khỏe hệ tiêu hóa và không lo ngại việc phải xổm, bồn cầu xổm có thể là lựa chọn lý tưởng.

Theo không gian và chi phí: Với diện tích nhà vệ sinh nhỏ và ngân sách hạn chế, bồn cầu xổm vừa tiết kiệm chi phí vừa tiết kiệm diện tích. Nhà vệ sinh rộng rãi, phong cách hiện đại thì bồn cầu bệt không chỉ tiện dụng mà còn góp phần nâng cao thẩm mỹ.

Có nên dùng cả hai? Trong một số trường hợp, chủ nhà chọn lắp cả bồn cầu bệt và bồn cầu xổm trong cùng một căn nhà, ví dụ:

Một phòng vệ sinh chính dùng bồn cầu bệt để tiện nghi cho khách và người thân.

Một phòng vệ sinh phụ dùng bồn cầu xổm để phục vụ thói quen truyền thống hoặc những lúc cần “giải quyết nhanh”.

Giải pháp này giúp tận dụng ưu điểm của cả hai loại và đặc biệt phù hợp với gia đình có nhiều thế hệ cùng chung sống.

Bồn cầu bệt và bồn cầu xổm loại nào tốt hơn? Theo các chuyên gia xây dựng và vệ sinh, không có loại bồn cầu tốt nhất cho tất cả mọi người, mà chỉ có loại phù hợp nhất với từng hoàn cảnh sử dụng cụ thể. Khi chọn bồn cầu, cần cân nhắc:

Điều kiện sức khỏe của thành viên gia đình

Tần suất sử dụng

Diện tích và phong cách thiết kế nhà vệ sinh

Ngân sách đầu tư

Việc tham khảo ý kiến kiến trúc sư và thợ lắp đặt chuyên nghiệp trước khi quyết định cũng giúp hạn chế rủi ro trong quá trình sử dụng.