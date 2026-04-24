U17 Việt Nam lập kỷ lục vô địch Đông Nam Á

Chiến thắng trước Malaysia ở trận chung kết tối 24/4 giúp U17 Việt Nam vô địch giải U17 Đông Nam Á 2026. U17 Việt Nam lập kỷ lục khi trở thành đội đăng quang tại giải U17 Đông Nam Á nhiều lần nhất trong lịch sử.

Cụ thể, các đại diện lứa tuổi 17 của bóng đá Việt Nam vô địch giải đấu cấp khu vực các năm 2006 (theo thể thức vòng tròn), 2010 (thắng Trung Quốc với tỉ số 1-0 ở chung kết), 2017 (thắng Thái Lan sau loạt sút luân lưu ở trận tranh cúp) và 2026 (thắng Malaysia).

Trước khi giải đấu năm nay diễn ra, Việt Nam, Australia, Thái Lan là 3 quốc gia có cùng 3 lần lên ngôi vô địch. Ngoài ra, Australia đang là nhà đương kim vô địch của giải đấu. Trên hành trình vô địch năm nay, U17 Việt Nam trực tiếp loại U17 Australia, trong khi U17 Thái Lan không vượt qua vòng bảng.

U17 Việt Nam trở thành kỉ lục gia Đông Nam Á.

U17 Việt Nam trải qua hành trình thuyết phục khi thắng Malaysia, Timor Leste và hòa Indonesia ở vòng bảng. Thầy trò huấn luyện viên Roland đánh bại Australia ở bán kết và thắng Malaysia ở chung kết.

Nhìn chung, Chu Ngọc Nguyễn Lực và đồng đội cho thấy một trình độ vượt trội so với các đối thủ. Ngay cả trước Australia được đánh giá cao hơn, U17 Việt Nam vẫn mang đến một niềm tin cho người hâm mộ về màn lội ngược dòng dù bị đối thủ dẫn trước.

Hiếm có khi nào một đội bóng trẻ của Việt Nam cho thấy tinh thần thi đấu và bản lĩnh trận mạc đáng kinh ngạc như vậy. Ngay cả ở các hạng mục cá nhân, U17 Việt Nam cũng đóng góp thủ môn xuất sắc nhất Lý Xuân Hòa và cầu thủ xuất sắc nhất Chu Ngọc Nguyễn Lực.

Ngay sau khi trở về nước từ Indonesia, U17 Việt Nam sẽ bắt đầu quá trình chuẩn bị cho giải đấu quan trọng hơn. Ngày 7/5, U17 Việt Nam bắt đầu hành trình ở giải U17 châu Á. Thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland nằm ở bảng C cùng các đối thủ như Yemen, Hàn Quốc và UAE.

Giải đấu có 16 đội chia làm 4 bảng và thi đấu vòng tròn một lượt, hai đội nhất - nhì mỗi bảng đấu giành quyền vào tứ kết và có luôn tấm vé dự FIFA U17 World Cup.