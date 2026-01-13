Đình Bắc nhận chỉ thị riêng, U23 Việt Nam ghi bàn đúng bài của HLV Kim Sang-sik

(VTC News) -

Video: U23 Việt Nam 1-0 U23 Ả Rập Xê Út

U23 Việt Nam đánh bại U23 Ả Rập Xê Út với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng của Nguyễn Đình Bắc. Pha lập công của tiền đạo mang áo số 7 đến từ cú sút bất ngờ ở góc hẹp khiến thủ môn đối phương không kịp trở tay. Tình huống xử lý xuất thần của Đình Bắc thực ra nằm trong tính toán của huấn luyện viên Kim Sang-sik.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, cầu thủ của câu lạc bộ Công an Hà Nội tiết lộ những chỉ thị của nhà cầm quân người Hàn Quốc khi tung anh vào sân ở hiệp 2. Ở trận này, Đình Bắc được xếp ở vị trí và vai trò không giống như thường thấy.

“Sau 2 trận đấu bị mất sức, ban huấn luyện dặn chúng tôi không đẩy đội hình lên quá cao. Huấn luyện viên nhắc tôi khi vào sân phải phòng ngự nhiều, có cơ hội thì di chuyển ra biên. Tôi thực hiện đúng như ý đồ, di chuyển ra cánh nhận bóng và có bàn thắng", Đình Bắc chia sẻ.

Đình Bắc là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Trong hiệp 1, huấn luyện viên Kim Sang-sik sử dụng 3 tiền đạo là Nguyễn Ngọc Mỹ, Lê Viktor và Nguyễn Công Phương. Hàng công hoàn toàn mới này lép vế trước các hậu vệ nhanh, khoẻ của U23 Ả Rập Xê Út. U23 Việt Nam dù bình tĩnh phối hợp thoát vây ở sân nhà rất tốt nhưng khi đưa bóng lên phía trên lại không hiệu quả.

Đầu hiệp 2, HLV Kim Sang-sik tung Nguyễn Lê Phát và Đình Bắc vào sân. Bộ đôi này có khả năng tranh chấp và giữ bóng tốt hơn. Điều này giúp những pha tấn công đáp trả của U23 Việt Nam có độ nguy hiểm cao hơn, đồng thời giảm bớt áp lực cho hàng phòng ngự.

"Trận đấu với đội chủ nhà U23 Ả Rập Xê Út không hề dễ dàng. U23 Việt Nam cố gắng đoàn kết, tất cả mọi người đồng lòng. Thành quả hôm nay là kết quả của tập thể", Đình Bắc chia sẻ.

Hậu vệ Phạm Minh Phúc cho biết: "U23 Việt Nam chơi kiên cường trước sức tấn công lớn của U23 Ả Rập Xê Út. Họ chơi bóng với cường độ cao. Toàn đội chiến đấu với tinh thần Việt Nam, quyết liệt, bình tĩnh và giải mã khó khăn. U23 Việt Nam vượt qua vòng bảng khó khăn, bây giờ sẽ tập trung cho trận tứ kết với tinh thần chiến đấu như chung kết".