HLV Kim Sang-sik: U23 Việt Nam tạo kỳ tích không thể ngờ

Video: U23 Việt Nam 1-0 U23 Ả Rập Xê Út.

"Chúng tôi đã có trận đấu khó khăn với đội chủ nhà U23 Ả Rập Xê Út, nhưng các cầu thủ của chúng tôi đã thi đấu hết mình để có chiến thắng kỳ tích. Tôi xin gửi lời chúc mừng và cảm ơn tới các cầu thủ, cảm ơn tất cả người hâm mộ", huấn luyện viên Kim Sang-sik phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu với U23 Ả Rập Xê Út.

U23 Việt Nam giành chiến thắng với tỉ số 1-0 trước U23 Ả Rập Xê Út. Khuất Văn Khang và đồng đội đi vào lịch sử với tư cách đội đầu tiên của Việt Nam vào tứ kết giải U23 châu Á với vị trí đầu bảng. Ngoài ra, U23 Việt Nam còn giành chiến thắng tuyệt đối với 9 điểm.

HLV Kim Sang-sik trải qua vòng bảng U23 châu Á thành công.

"Cũng như ở SEA Games, hay ở giải đấu này, nhờ có tình yêu và sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ, các cầu thủ mới có thể thể hiện hết khả năng và đạt được kết quả tốt như hiện tại. Một lần nữa, xin cảm ơn tới tất cả cổ động viên. Chúng tôi sẽ tiếp tục chuẩn bị thật tốt để có thể viết tiếp kỳ tích này ở tứ kết.

Trước khi đến Ả Rập Xê Út thi đấu, tôi cũng không thể ngờ là các cầu thủ lại hy sinh vì tập thể, thi đấu nỗ lực suốt 90 phút để có được 9 điểm như thế này. Các cầu thủ của chúng tôi thực sự quá tuyệt vời", chiến lược gia sinh năm 1976 nói thêm.

U23 Việt Nam sẽ gặp đội nhì bảng B ở vòng tứ kết. Ở bảng này, U23 Nhật Bản đã chắc chắn dẫn đầu bảng, U23 Qatar đứng bét bảng. Suất nhì bảng là cuộc cạnh tranh giữa UAE và Syria.

"Chúng tôi sẽ biết đối thủ của mình ở tứ kết sau khi theo dõi trận đấu ngày mai. Nếu như các cầu thủ vẫn tiếp tục đoàn kết thi đấu, thì dù đối thủ là ai, tôi tin U23 Việt Nam cũng sẽ có trận đấu tốt ở vòng tứ kết.

So với 2 trận đấu trước, thì ở trận này, cả chúng tôi và U23 Ả Rập Xê Út đều mệt mỏi hơn về thể lực cũng như có nhiều chấn thương hơn. Vì vậy, chúng tôi cũng không có những màn tấn công ấn tượng. Tuy nhiên, trong trận hôm nay chúng tôi cũng đã có chiến thuật khác nhau cho hiệp 1 và hiệp 2, và U23 Việt Nam thi đấu đúng kế hoạch", HLV Kim Sang-sik cho biết.