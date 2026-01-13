Chấm điểm U23 Việt Nam: Đình Bắc xuất sắc nhất trận vẫn xếp sau 1 cầu thủ

(VTC News) -

Video: U23 Việt Nam 1-0 U23 Ả Rập Xê Út

Theo đánh giá của ban tổ chức, Nguyễn Đình Bắc là "Cầu thủ xuất sắc nhất" trận đấu U23 Việt Nam thắng U23 Ả Rập Xê Útsáng nay 13/1. Tiền đạo mang áo số 7 chỉ thi đấu nửa trận nhưng tạo ra khoảnh khắc mang tính quyết định mang về chiến thắng cho U23 Việt Nam, đồng thời loại chủ nhà U23 Ả Rập Xê Út.

Đình Bắc được huấn luyện viên Kim Sang-sik tung vào sân ở đầu hiệp 2. Phút 64, anh cùng Nguyễn Ngọc Mỹ áp sát, giành bóng thành công ở sân đối phương rồi phối hợp với nhau. Đình Bắc sau đó xâm nhập vòng cấm và tung ra cú sút đầy bất ngờ ở góc hẹp khiến thủ môn U23 Ả Rập Xê Út trở tay không kịp.

Tuy nhiên, trong bảng chấm điểm dựa trên dữ liệu của Flashscore, cầu thủ cao điểm nhất của U23 Việt Nam lại không phải Đình Bắc. Trần Trung Kiên (8,3 điểm) mới là cái tên xuất sắc nhất theo đánh giá này.

Trung Kiên là người hùng ở hàng phòng ngự của U23 Việt Nam.

Thủ môn của U23 Việt Nam thực hiện 7 pha cản phá, giữ sạch lưới trước sức ép của đội chủ nhà. Anh luôn có những pha xử lý an toàn, chắc chắn để góp phần quan trọng giúp U23 Việt Nam hoá giải hầu hết những pha bóng bổng mà U23 Ả Rập Xê Út thực hiện.

Ngoài ra, theo dữ liệu của Flashscore, tổng giá trị bàn thắng kỳ vọng (xG, chỉ số phản ánh cơ hội thành bàn của cú sút) của các pha dứt điểm bị Trung Kiên cản phá là 1. Điều này có nghĩa là tất cả những pha cứu thua của thủ môn Hoàng Anh Gia Lai tương đương 1 bàn thắng.

Xếp sau Trung Kiên trong bảng chấm điểm lần lượt là Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Thái Sơn (7,6), Nguyễn Nhật Minh (7,5) và Phạm Lý Đức (7,4). Đây là trận đấu mà các cầu thủ phòng ngự của U23 Việt Nam xứng đáng được khen ngợi. Ngoài ra, trong thế trận phòng ngự, bộ 3 trung vệ và tiền vệ phòng ngự có nhiều đất diễn để nâng cao chỉ số.

Khuất Văn Khang và Ngọc Mỹ (7,2) cũng có màn thể hiện tốt. Văn Khang khi được kéo xuống vị trí hậu vệ trái vẫn cho thấy sự hiệu quả, dù anh từng không ít lần gây thất vọng ở vai trò này. Trong khi đó, Ngọc Mỹ là cầu thủ phối hợp với Đình Bắc ở tình huống ghi bàn duy nhất.

Nguyễn Xuân Bắc là cầu thủ duy nhất của U23 Việt Nam thi đấu cả trận được chấm điểm dưới 7. Võ Anh Quân, Nguyễn Công Phương, Lê Viktor đều chỉ thi đấu hiệp một.