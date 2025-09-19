BLV Tạ Biên Cương xin nghỉ việc ở VTV

(VTC News) -

"Chia tay một nơi thân thuộc, mình đã gắn bó gần 20 năm là một điều rất khó khăn. Nơi đó có biết bao kỷ niệm vui buồn và cho tôi rất nhiều thứ”, Bình luận viên Tạ Biên Cương chia sẻ.

Anh cho biết thêm, sau khi rời VTV sẽ vẫn đồng hành cùng thể thao nhưng trên những chặng đường mới. Bởi với anh, thể thao không chỉ là tình yêu mà còn là hơi thở, nhịp sống.

Thông tin BLV Tạ Biên Cương rời VTV khiến đông đảo khán giả bất ngờ và tiếc nuối, bởi anh là giọng bình luận thể thao quen thuộc của nhiều giải đấu lớn. Chia sẻ về quyết định này, BLV Tạ Biên Cương cho biết vì anh có kế hoạch riêng từ trước chứ không phải lý do gì đặc biệt.

BLV Tạ Biên Cương rời VTV sau gần 20 năm gắn bó.

BLV Tạ Biên Cương sinh năm 1982 ở Hà Nam. Anh tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Năm 2006, Tạ Biên Cương làm việc tại Ban Thể thao - Giải trí và Thông tin kinh tế thuộc VTV sau khi vượt qua một cuộc thi tuyển chọn bình luận viên dành cho người hâm mộ.

Ngay năm đó, Biên Cương đã có cơ hội bình luận trực tiếp tại vòng chung kết World Cup - sự kiện lớn đầu tiên ghi dấu bước ngoặt trong sự nghiệp, đồng thời là BTV cho các chương trình như 360 độ Thể thao.

Từ đó, anh trở thành một trong những gương mặt quen thuộc trong các chương trình thể thao của VTV. Tên tuổi của Tạ Biên Cương gắn liền với nhiều giải đấu lớn như World Cup, Euro, AFF Cup, SEA Games, U23 châu Á 2018 và Asian Cup 2019.

Tạ Biên Cương được khán giả biết đến với phong cách bình luận giàu cảm xúc, đầy năng lượng và khả năng ứng biến linh hoạt. Anh nổi tiếng với những câu nói độc đáo, nhiều lần trở thành viral trên mạng xã hội. Theo chia sẻ của Tạ Biên Cương, bình luận bóng đá không chỉ là tường thuật mà còn là cách “truyền lửa”, giúp khán giả cảm nhận nhịp đập của trái bóng và sự thăng trầm ở từng khoảnh khắc trên sân cỏ.

Bên cạnh vai trò BLV, anh còn dẫn dắt nhiều bản tin, chuyên mục. Trước khi rời VTV, Tạ Biên Cương còn đang đảm nhận chức vụ Phó Trưởng Ban Sản xuất các chương trình Thể thao của Đài.