Nữ ca sĩ là trung uý, đóng phim giờ vàng VTV khiến khán giả rơi nước mắt

(VTC News) -

Dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, bên cạnh những bộ phim chiến tranh hoành tráng và concert quy mô lớn, khán giả truyền hình được thưởng thức tác phẩm âm nhạc giàu cảm xúc: Lá thư gửi tương lai do Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.

Những cảnh quay xúc động và hùng tráng trong phim ca nhạc của Lê Minh Ngọc.

Chỉ trong 45 phút, bộ phim dẫn dắt người xem đi qua hành trình 80 năm lịch sử dân tộc bằng âm nhạc và câu chuyện giàu chiều sâu, để lại dư âm lắng đọng và khơi gợi lòng biết ơn thế hệ cha anh.

Trong bộ phim này, ca sĩ Lê Minh Ngọc - Quán quân Sao Mai 2022 lần đầu đảm nhận đồng thời hai vai trò: ca sĩ chính và diễn viên. Với sự tham gia của các nghệ sĩ gạo cội như NSND Lan Hương, NSND Ngọc Khang, NSƯT Thiện Tùng, bộ phim đã tạo ra những khoảnh khắc lay động khán giả.

Đặc biệt, sự xuất hiện của Lê Minh Ngọc được xem là bước chuyển mới mẻ trong sự nghiệp của cô: từ dòng nhạc dân gian quen thuộc sang thể hiện nhạc thính phòng.

Lê Minh Ngọc từng đoạt Quán quân Sao Mai 2022.

NSND Quang Thọ nhận xét: “Minh Ngọc rất can đảm khi dám hóa thân thành một ‘tài tử điện ảnh’, bởi hiếm ca sĩ nào đảm nhận vai trò kép vừa hát vừa diễn trong một bộ phim ca nhạc dài hơi, lại mang yếu tố lịch sử”.

Trong khi đó, ca sĩ Tùng Dương khen Minh Ngọc diễn xuất tự nhiên, thuyết phục, thậm chí còn ấn tượng hơn anh - khi từng vào vai chú bộ đội mũm mĩm trong Viết tiếp câu chuyện hòa bình.

Để hoàn thành vai trò, Lê Minh Ngọc trải qua nhiều áp lực khi vừa phải cân bằng lịch diễn dày đặc, vừa gấp rút quay phim cận ngày Đại lễ. “Tôi khóc từ ngày đầu quay đến ngày cuối. Mỗi cảnh phim đều khiến tôi xúc động. Nhưng áp lực cũng là động lực để tôi nỗ lực hơn. Tôi hạnh phúc khi phim được đón nhận, khán giả yêu thích và khen ngợi giọng hát thính phòng của mình”, Minh Ngọc chia sẻ.

Không chỉ nổi bật trên truyền hình, Lê Minh Ngọc còn là gương mặt quen thuộc trên các sân khấu lớn. Hiện cô công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, với quân hàm Trung úy. Xuất thân trong một gia đình ba đời gắn bó với lực lượng vũ trang: ông nội công tác tại Quân khu 4, bố là công an tỉnh Hà Tĩnh, anh trai là bộ đội biên phòng nên Minh Ngọc tự hào khi vừa là nghệ sĩ, vừa là chiến sĩ.

Lê Minh Ngọc hiện công tác tại Nhà hát Ca Múa Nhạc Quân đội.

“Tôi vào quân đội từ năm 16 tuổi. Môi trường kỷ luật đã rèn luyện sự chỉn chu, nguyên tắc nhưng đồng thời nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật trong tôi. Nhờ sự dìu dắt của các thầy cô, tôi có cơ hội đứng trên sân khấu và dần gắn bó với dòng nhạc thính phòng, nơi tôi tìm thấy sự hào hùng, hoành tráng và giá trị lịch sử sâu sắc”, nữ ca sĩ tâm sự.