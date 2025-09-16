Giọng đọc nổi tiếng của VTV từng bị đồn đoán khi biến mất khỏi sóng giờ vàng

(VTC News) -

NSƯT Mạnh Tường (1946 - 2023) là một trong những giọng đọc huyền thoại gắn liền với Đài Truyền hình Việt Nam từ những ngày đầu thành lập. Ông không chỉ là phát thanh viên mẫu mực, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng, mà còn là người thầy truyền lửa cho nhiều thế hệ phát thanh viên trẻ.

NSƯT Mạnh Tường sinh năm 1946 trong gia đình 11 anh chị em. Ông được thừa hưởng chất giọng đẹp từ bố mẹ. Ông từng tham gia đoàn văn công Binh chủng Phòng không - Không quân, nhưng do mắc bệnh xuất huyết dạ dày nên buộc phải giải ngũ.

NSƯT Mạnh Tường là một trong 4 giọng đọc huyền thoại của VTV.

Năm 1973, với chất giọng chuẩn mực, ông thi tuyển và trúng tuyển phát thanh viên của Đài Truyền hình Việt Nam, trở thành một trong những gương mặt của thế hệ phát thanh viên đầu tiên, cùng với NSƯT Kim Tiến, NSƯT Minh Trí, Kiều Oanh.

Trong sự nghiệp kéo dài nhiều năm, NSƯT Mạnh Tường là giọng đọc và thuyết minh quen thuộc của các bản tin Thời sự, vô số phim tài liệu, cũng như những bộ phim nổi tiếng như 17 khoảnh khắc mùa xuân hay Khi đàn sếu bay qua… để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.

Nói về môi trường làm việc lúc đó, NSƯT Mạnh Tường bảo người ta so sánh môi trường làm việc của phát thanh viên với công nhân hầm lò. Khi ấy phòng phát thanh quay trực tiếp không có điều hòa, máy lạnh, phát thanh viên phải trình bày với lãnh đạo xin chế độ vì làm việc quá nóng. NSƯT Mạnh Tường còn kể nhiều chuyện cười ra nước mắt vì môi trường làm việc nóng bức.

Trong chương trình Bữa trưa vui vẻ ngày 1/9/2015, ông kể mình nhớ mãi cảnh trường quay thời ấy phải sử dụng rất nhiều bóng đèn chiếu sáng, tỏa ra nhiệt lượng lớn mà không hề có điều hòa.

Thế hệ những phát thanh viên nổi tiếng của VTV.

Sau mỗi bản tin, khi bước vào giờ nghỉ, các phát thanh viên thường phải vội vàng cởi áo vest, kéo áo sơ mi ra ngoài vì mồ hôi chảy ướt đẫm, trong khi áo sơ mi lúc đó chủ yếu làm từ vải nilon nên không hề thấm hút, khiến ai nấy vừa mệt vừa buồn cười.

NSƯT Mạnh Tường từng chia sẻ mỗi bản tin, ông đều đầu tư, suy nghĩ về cách đọc sao cho truyền thông điệp gọn gàng và súc tích nhưng thuyết phục người nghe. Sau 2 năm công tác, NSƯT Mạnh Tường được coi là phát thanh viên "đinh".

Giọng đọc của ông chuẩn mực, nghiêm trang, mang đến sự tin cậy cho khán giả. Khác với sự mềm mại của Minh Trí hay Kim Tiến, giọng Mạnh Tường mang tính “thuyết minh” rõ rệt, như một sự khẳng định chắc nịch.

Thế nhưng, khi công việc đang suôn sẻ, cơn đau dạ dày khiến NSƯT Mạnh Tường sút cân khủng khiếp. Một lần nữa, công việc của ông lại bị xáo trộn. Từ một phát thanh viên đang được yêu mến ngày nào cũng xuất hiện trên sóng vào "giờ vàng" đột nhiên "biến mất" khiến ông buồn vô kể.

Giọng đọc của ông chuẩn mực, nghiêm trang, mang đến sự tin cậy cho khán giả.

Cũng có nhiều sự đồn đoán sau 2 năm không lên sóng của ông nhưng ông bảo, tất cả là do khuôn mặt quá gầy, không đẹp khi lên sóng nên lãnh đạo phân công ông đọc thuyết minh phim truyện.

Vẫn với lòng yêu nghề, NSƯT Mạnh Tường tiếp tục đầu tư, đào sâu nghiên cứu lĩnh vực mình được phân công. Ông muốn mình cũng phải là ‘đinh’ trong lĩnh vực đọc thuyết minh phim.

Ông nhớ lại thời đó Việt Nam hay chiếu những bộ phim về chiến tranh ở Nga. Đọc thuyết minh như thế, cảm xúc của ông lúc nào cũng tràn đầy bởi ông từng ra chiến trường, từng chứng kiến những cảnh bi thương nhất nơi chiến trận. Giọng đọc của ông vì thế mà đầy xúc cảm, thuyết phục người xem. Những bộ phim gắn bó với tên tuổi ông lúc bấy giờ có thể kể đến là 17 Khoảnh khắc mùa xuân, Cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại...

Sau này, ông trở thành Trưởng phòng Phát thanh viên, là lãnh đạo của nhiều lớp đàn em sau này như Phương Hoa, Nhật Lệ, Ngọc Trâm, Minh Khuê. Ông cũng trở thành một trong bốn phát thanh viên huyền thoại, cùng với Kim Tiến, Thanh Hùng, Minh Trí được phong NSƯT của Đài Truyền hình Việt Nam.

Theo NSƯT Mạnh Tường, phát thanh viên không phải là nghề đơn giản. Theo ông, đây là môn nghệ thuật đòi hỏi người làm phải hội tụ nhiều yếu tố để hoàn thiện vai trò của mình, từ hình ảnh, cử chỉ trên khuôn mặt cho đến giọng đọc, ngữ điệu.

NSƯT Mạnh Tường qua đời vào năm 2023, hưởng thọ 77 tuổi

Trong sự nghiệp của mình, điều mà NSƯT Mạnh Tường tự hào nhất có lẽ là ông đã truyền được lửa và nghề cho nhiều thế hệ phát thanh viên sau này. Khoảng 200 phát thanh viên của các đài địa phương được Phòng Phát thanh viên của Đài Truyền hình Việt Nam nơi ông làm việc khi đó đào tạo.

NSƯT Mạnh Tường kết hôn với đạo diễn Kim Thúy. Vợ chồng ông có hai người con gái. Về già, ông tận hưởng cuộc sống an nhiên, bình lặng bên vợ con.

Ông qua đời vào ngày 9/11/2023, hưởng thọ 77 tuổi. Sự ra đi của ông để lại niềm tiếc thương trong lòng đồng nghiệp và khán giả. Nhiều người nhớ đến ông không chỉ bởi sự gắn bó lâu dài, mà còn vì ông là người thầy, người dẫn dắt cả một thế hệ phát thanh viên trẻ.