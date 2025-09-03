XSMB 4/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 4/9/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến thứ 5 hàng tuần. KQXS MB thứ 5 ngày 4/9. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 4/9/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 5 ngày 4/9 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 5 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 5 ngày 4/9/2025

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 2/9/2025. Xem lại KQXSMB ngày 2/9/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 2/9/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh (XSQN).

XSMB 2/9, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 2/9/2025.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: XSMB khởi động tuần với kỳ quay của đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: XSMB tiếp nối với lượt quay số trúng thưởng từ đài Quảng Ninh.

- Thứ Tư: Giữa tuần, XSMB được thực hiện bởi đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: XSMB trở lại với kỳ quay do đài Hà Nội (XSHN) phụ trách.

- Thứ Sáu: Kết quả XSMB được mở thưởng bởi đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: XSMB sôi động với kỳ quay đến từ đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: XSMB khép lại tuần bằng lượt quay thưởng của đài Thái Bình (XSTB).

Đổi vé số trúng thưởng XSMB ở đâu?

- Người trúng số miền Bắc (XSMB) có thể đến công ty xổ số kiến thiết hoặc chọn đại lý vé số gần nhà để làm thủ tục nhận thưởng. Với nhiều người, việc đổi thưởng tại đại lý được xem là phương án tiện lợi và tiết kiệm thời gian.

- Tuy nhiên, khi nhận thưởng tại đại lý XSMB, người chơi cần lưu ý sẽ phải chi trả phí hoa hồng đổi vé, thường dao động trong khoảng 0,5% – 1% giá trị giải thưởng, tùy theo chính sách của từng nơi.

- Nếu đến công ty xổ số miền Bắc (XSMB) để lĩnh giải, người trúng sẽ nhận đủ số tiền sau khi đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (nếu có). Với hình thức này, người chơi không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào, giúp bảo đảm tối đa quyền lợi của mình.

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMB

- Vé số miền Bắc (XSMB) chỉ có hiệu lực lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Nếu quá hạn, vé sẽ mất giá trị và không được thanh toán.

- Công ty xổ số kiến thiết XSMB có trách nhiệm chi trả tiền thưởng cho khách hàng trong thời gian không quá 5 ngày làm việc sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ. Trên thực tế, công ty luôn nỗ lực xử lý nhanh chóng để người trúng có thể nhận thưởng sớm nhất.

- Toàn bộ quá trình chi trả giải thưởng XSMB được tiến hành công khai, minh bạch và chính xác, tạo điều kiện thuận lợi cho người trúng giải và đảm bảo quyền lợi chính đáng cho khách hàng.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.