XSMB 2/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 2/9/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến thứ 3 hàng tuần. KQXS MB thứ 3 ngày 2/9. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 2/9/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 3 ngày 2/9 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 3 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 3 ngày 2/9/2025

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 31/8/2025. Xem lại KQXSMB ngày 31/8/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 31/8/2025, xem trực tiếp XSMB chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình (XSTB).

XSMB 31/8, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 31/8/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 30/8/2025. Xem lại KQXSMB ngày 30/8/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 30/8/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định (XSNĐ).

XSMB 30/8, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 30/8/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 29/8/2025. Xem lại KQXSMB ngày 29/8/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 29/8/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng (XSHP).

XSMB 29/8, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 29/8/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 28/8/2025. Xem lại KQXSMB ngày 28/8/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 28/8/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 28/8, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 28/8/2025.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc (XSMB) được mở màn tuần với kỳ quay của đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Lượt quay tiếp theo của xổ số miền Bắc (XSMB) do đài Quảng Ninh.

- Thứ Tư: Giữa tuần, xổ số miền Bắc (XSMB) được thực hiện do đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc (XSMB) được quay trở lại với đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Bắc (XSMB) được tổ chức bởi đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc (XSMB) được quay thưởng tại đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Kỳ quay xổ số miền Bắc (XSMB) do đài Thái Bình (XSTB).

Điều kiện lĩnh thưởng XSMB

- Nếu may mắn trúng thưởng xổ số miền Bắc, bạn cần mang tờ vé đến trực tiếp Công ty Xổ số kiến thiết phát hành để làm thủ tục nhận giải. Vé phải còn nguyên vẹn, không rách nát, tẩy xóa hay chắp vá và phải nằm trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả.

- Sau thời gian này, vé sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng. Ngoài ra, đối với các giải có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên, người trúng thưởng sẽ phải nộp 10% thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp luật.

Vé số miền bắc sẽ được bán trước bao nhiêu ngày?

Vé số miền Bắc sẽ được bán ra ngay trong ngày quay số của từng đài, chứ không phát hành trước nhiều ngày. Toàn khu vực miền Bắc có 6 đài quay thưởng, mỗi ngày chỉ có một đài duy nhất mở số theo lịch cố định: Thứ Hai - Hà Nội, Thứ Ba - Quảng Ninh, Thứ Tư - Bắc Ninh, Thứ Năm - Hà Nội, Thứ Sáu - Hải Phòng, Thứ Bảy - Nam Định và Chủ Nhật - Thái Bình.

Vào đúng ngày quay số, đài được phân công sẽ phát hành và phân phối vé trên toàn bộ địa bàn các tỉnh, thành khu vực miền Bắc. Sau khi hết ngày mở thưởng, vé của đài đó sẽ không còn được phát hành thêm.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.