XSMB 29/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 29/8/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến thứ 6 hàng tuần. KQXS MB thứ 6 ngày 29/8. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 29/8/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 6 ngày 29/8 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 6 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 6 ngày 29/8/2025

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: XSMB sẽ mở màn tuần với kỳ quay của đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Lượt quay tiếp theo của XSMB sẽ thuộc về đài Quảng Ninh.

- Thứ Tư: Giữa tuần, XSMB sẽ được thực hiện bởi đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: XSMB sẽ quay trở lại với đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Ngày thứ Sáu, XSMB sẽ được tổ chức bởi đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Cuối tuần, XSMB sẽ được quay thưởng tại đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Tuần kết thúc sẽ với kỳ quay XSMB của đài Thái Bình (XSTB).

Thời gian nhận thưởng XSMB

Người tham gia XSMB có tối đa 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả để hoàn tất thủ tục nhận thưởng. Nếu quá thời hạn này, tấm vé sẽ mất giá trị và không được thanh toán. Vì vậy, người chơi nên kiểm tra kết quả cẩn thận và chủ động đến điểm đổi thưởng sớm để đảm bảo quyền lợi của mình.

Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ khi nhận thưởng XSMB

Khi làm thủ tục nhận thưởng xổ số miền Bắc (XSMB), người trúng giải cần chuẩn bị:

- Vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn, không rách hoặc tẩy xóa

- Giấy tờ tùy thân hợp lệ như căn cước công dân, hộ chiếu hoặc visa còn hiệu lực

Việc cung cấp đầy đủ giấy tờ giúp xác minh danh tính, đảm bảo quyền sở hữu hợp pháp và duy trì tính minh bạch trong quá trình trả thưởng, đồng thời ngăn chặn các hành vi gian lận.

