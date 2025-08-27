XSMB 28/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 28/8/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến thứ 5 hàng tuần. KQXS MB thứ 5 ngày 28/8. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 28/8/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 5 ngày 28/8 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 5 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 5 ngày 28/8/2025

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: XSMB mở màn tuần với kỳ quay của đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Lượt quay tiếp theo của XSMB thuộc về đài Quảng Ninh.

- Thứ Tư: Giữa tuần, XSMB được thực hiện bởi đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: XSMB quay trở lại với đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Ngày thứ Sáu, XSMB được tổ chức bởi đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Cuối tuần, XSMB sẽ quay thưởng tại đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Tuần kết thúc với kỳ quay XSMB của đài Thái Bình (XSTB).

Thời gian nhận thưởng XSMB

Người chơi XSMB có thời gian 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả để làm thủ tục nhận thưởng. Quá thời hạn này, vé sẽ không còn giá trị và không được thanh toán. Do đó, hãy kiểm tra kỹ và đến đổi thưởng sớm để tránh mất quyền lợi.

Cần bảo đảm an toàn cho tờ vé XSMB

Để đảm bảo quyền lợi khi trúng XSMB, người chơi phải giữ vé ở trạng thái nguyên vẹn, không rách, không nhòe mực, không tẩy xóa. Vé nguyên bản giúp quá trình đối chiếu và trả thưởng diễn ra nhanh chóng, chính xác. Nếu vé bị hư hỏng hoặc có dấu hiệu chỉnh sửa, rất dễ bị từ chối và mất cơ hội nhận giải.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.