XSMB 27/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 27/8/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến thứ 4 hàng tuần. KQXS MB thứ 4 ngày 27/8. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 27/8/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 4 ngày 27/8 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 4 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 4 ngày 27/8/2025

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc mở đầu tuần với kỳ quay của đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc tiếp tục với lượt quay của đài Quảng Ninh.

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc giữa tuần đài Bắc Ninh (XSBN) thực hiện quay thưởng.

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc quay trở lại với đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Bắc thứ Sáu do đài Hải Phòng (XSHP) phụ trách.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc cuối tuần do đài Nam Định (XSNĐ) tổ chức.

- Chủ Nhật: Kết thúc tuần, xổ số miền Bắc quay thưởng ở đài Thái Bình (XSTB).

Cơ cấu giải thưởng của xổ số miền Bắc (XSMB)

- Giải Đặc biệt: Có 1 giải, gồm 6 chữ số, trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải Nhất: Gồm 10 giải, mỗi giải 5 chữ số, trị giá 30 triệu đồng.

- Giải Nhì: Có 10 giải, mỗi giải 5 chữ số, trị giá 15 triệu đồng.

- Giải Ba: 20 giải, mỗi giải 5 chữ số, trị giá 10 triệu đồng.

- Giải Tư: 70 giải, mỗi giải 5 chữ số, trị giá 3 triệu đồng.

- Giải Năm: 100 giải, mỗi giải 4 chữ số, trị giá 1 triệu đồng.

- Giải Sáu: 300 giải, mỗi giải 4 chữ số, trị giá 400.000 đồng.

- Giải Bảy: 1.000 giải, mỗi giải 3 chữ số, trị giá 200.000 đồng.

- Giải Tám: 10.000 giải, mỗi giải 2 chữ số, trị giá 100.000 đồng.

- Giải Khuyến khích: 45 giải, mỗi giải 6 triệu đồng, dành cho vé chỉ sai 1 số so với giải Đặc biệt.

- Giải phụ Đặc biệt: 9 giải, mỗi giải 50 triệu đồng, áp dụng cho vé trùng 5 số cuối của giải Đặc biệt theo đúng thứ tự.

Cần bảo đảm an toàn cho tờ vé XSMB

Để bảo toàn quyền lợi khi trúng thưởng, người chơi cần giữ vé số miền Bắc trong tình trạng nguyên vẹn, tránh để rách, nhòe mực hay bị tẩy xóa. Vé số còn nguyên sẽ giúp việc kiểm tra và xác nhận giải thưởng diễn ra nhanh chóng, thuận lợi. Ngược lại, nếu vé bị hư hỏng hoặc có dấu hiệu chỉnh sửa, khả năng được công nhận trúng thưởng có thể bị từ chối, thậm chí mất quyền nhận giải.

