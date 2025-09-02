XSMB 3/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 3/9/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến thứ 4 hàng tuần. KQXS MB thứ 4 ngày 3/9. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 3/9/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 4 ngày 3/9 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 4 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 4 ngày 3/9/2025

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc (XSMB) mở màn tuần với kỳ quay của đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Lượt quay tiếp theo của xổ số miền Bắc (XSMB) bởi đài Quảng Ninh.

- Thứ Tư: Giữa tuần, xổ số miền Bắc (XSMB) thực hiện do đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc (XSMB) quay trở lại với đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Bắc (XSMB) tổ chức bởi đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc (XSMB) quay thưởng tại đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Kỳ quay xổ số miền Bắc (XSMB) bởi đài Thái Bình (XSTB).

Đổi vé số trúng thưởng XSMB ở đâu?

- Người trúng thưởng xổ số miền Bắc (XSMB) có thể lựa chọn nhận giải tại công ty xổ số kiến thiết hoặc thông qua các đại lý vé số gần nơi sinh sống. Với nhiều người, đổi thưởng tại đại lý thường nhanh chóng và thuận tiện hơn.

- Tuy vậy, nếu lĩnh thưởng tại đại lý, người chơi sẽ phải trả một khoản phí hoa hồng, coi như chi phí dịch vụ đổi thưởng. Khoản phí này thường dao động từ 0,5% đến 1% giá trị giải, tùy theo quy định của từng đại lý và từng địa phương.

- Trong trường hợp người trúng thưởng đến trực tiếp công ty xổ số miền Bắc (XSMB), số tiền nhận được sẽ được chi trả đầy đủ sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định (nếu có). Cách này không phát sinh thêm chi phí nào, đảm bảo quyền lợi trọn vẹn cho người trúng giải.

Vé số miền bắc sẽ được bán trước bao nhiêu ngày?

Vé số miền Bắc chỉ được phát hành trong đúng ngày diễn ra quay thưởng của từng đài, chứ không bán trước nhiều ngày.

Hiện toàn khu vực có 6 đài tham gia, mỗi ngày sẽ có một đài duy nhất mở thưởng theo lịch cố định: Thứ Hai - Hà Nội, Thứ Ba - Quảng Ninh, Thứ Tư - Bắc Ninh, Thứ Năm - Hà Nội, Thứ Sáu - Hải Phòng, Thứ Bảy - Nam Định và Chủ Nhật - Thái Bình.

Vào ngày được phân công, đài quay số sẽ tiến hành phát hành và phân phối vé rộng rãi trên toàn bộ địa bàn các tỉnh, thành miền Bắc. Khi kết thúc ngày mở thưởng, loại vé của đài đó sẽ không còn được lưu hành hay bán tiếp.

