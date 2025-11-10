Tổng thống Zelensky: Tôi không sợ ông Trump

(VTC News) -

Trong cuộc phỏng vấn với tờ The Guardian được công bố vào ngày 9/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết mối quan hệ của ông với Tổng thống Mỹ Donald Trump đang ở trạng thái tốt và bác bỏ những báo cáo cho rằng cuộc gặp gần đây của họ chỉ toàn là tranh cãi và bực bội.

Đồng thời, ông Zelensky cũng bình luận về vai trò của Trump trong chính trị thế giới và nói rằng "tất cả mọi người trên thế giới" đều sợ tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu điều đó có đúng với ông hay không, nhà lãnh đạo Ukraine trả lời là không.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

"Chúng tôi không phải là kẻ thù của Mỹ. Chúng tôi là bạn. Vậy tại sao phải sợ? Ông Trump được người dân bầu lên. Chúng tôi phải tôn trọng sự lựa chọn của người dân Mỹ", ông Zelensky nhấn mạnh.

Theo báo cáo trên các phương tiện truyền thông, trong cuộc gặp tại Nhà Trắng vào hồi tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump gây sức ép buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đồng ý nhượng bộ lãnh thổ để chấm dứt cuộc xung đột quân sự với Nga.

Financial Times trích dẫn nguồn tin riêng mô tả có lúc Tổng thống Mỹ vứt bỏ bản đồ chiến trường.

Tuy nhiên, ông Zelensky nói với The Guardian rằng ông Trump không hề ném bất cứ thứ gì, mà dùng những từ như "bình thường", "mang tính thực tế" và "mang tính xây dựng" để mô tả mối quan hệ của ông với ông Trump.

Hôm 17/10, Tổng thống Zelensky tới Nhà Trắng gặp Tổng thống Trump để thảo luận về khả năng Washington cung cấp cho Kiev những vũ khí tầm xa uy lực, như tên lửa hành trình Tomahawk. Cuộc gặp diễn ra tại Phòng Nội các, dưới hình thức ăn trưa làm việc.

Dù mô tả cuộc gặp là hiệu quả, nhưng ông Zelensky từ chối bình luận trực tiếp về việc cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk, nói rằng phía Mỹ "không muốn leo thang xung đột".

Ngay sau cuộc gặp, khi trở về Florida, Tổng thống Trump cũng nói với báo giới rằng ông đã kêu gọi cả Kiev và Moskva "ngừng tấn công ngay lập tức".