Giao tranh dữ dội, máy bay không người lái có giúp Ukraine giữ được Pokrovsk?

Các đơn vị Ukraine tại Pokrovsk cảnh báo rằng máy bay không người lái dù giữ vai trò quan trọng nhưng không thể thay thế bộ binh trong việc chặn đà tiến của Nga. Họ khẳng định cần thêm nhiều binh sỹ để ngăn đối phương len sâu vào nội đô.

Tình hình được đánh giá là căng thẳng, song lực lượng phòng thủ nhấn mạnh thành phố chiến lược này chưa rơi vào tay Nga, dù Moskva đã tìm cách chiếm giữ hơn 18 tháng.

Trung sỹ đơn vị máy bay không người lái thuộc Quân đoàn Phản ứng nhanh số 7 chuẩn bị một chiếc drone trước khi lên đường tới Pokrovsk. (Ảnh: Reuters)

Theo bản đồ nguồn mở, hơn một nửa diện tích Pokrovsk đang ở trạng thái “xám”, chưa thuộc hoàn toàn bên nào. Quân Nga đã tiến sát các tuyến tiếp tế, đe dọa cô lập thành phố.

Trong các cuộc trao đổi hiếm hoi trực tiếp từ chiến trường ngày 3/11 và 4/11, 3 quân nhân Ukraine kể về những trận đánh đô thị biến động liên tục, khi các tòa nhà có thể đổi chủ chỉ trong vài giờ.

Trận địa giằng co, ngày càng khó khăn

Hus, chỉ huy một đơn vị máy bay không người lái thuộc Lữ đoàn Jaeger 68, nói qua video từ chiến hào ngoại ô Pokrovsk rằng trận địa trong thành phố thay đổi từng dãy nhà: “Chỗ này là của ta, nhà bên cạnh đã bị đối phương chiếm và vài giờ sau lại đổi ngược".

Một số quân nhân cho biết thiếu bộ binh là một khó khăn lớn. Đây là tình cảnh từng xảy ra ở các thành phố khác, nơi Nga cuối cùng giành ưu thế nhờ lực lượng áp đảo.

Quân đoàn Phản ứng nhanh số 7 của Ukraine cho hay Nga đã triển khai ít nhất 11.000 binh sỹ quanh Pokrovsk và còn nhiều lực lượng yểm trợ phía sau. Ukraine không công bố con số cụ thể, nhưng thừa nhận bị áp đảo về quân số.

Hus cho biết đơn vị anh vừa được rút ra vùng ven vì tình hình “dần trở nên khó giữ”. Việc Kyiv điều lực lượng đặc nhiệm tăng cường gần đây cho thấy mức độ nguy cấp đang tăng lên.

Nga liên tục tuyên bố đã bao vây quân Ukraine và kêu gọi đầu hàng, nhưng Kyiv bác bỏ và khẳng định đã tăng cường lực lượng.

Hus cùng hai binh sỹ khác mang bí danh “Lambada” và “Filosof” nói rằng các tuyên bố chiến trường từ phía Nga “không phản ánh thực tế”.

“Đôi khi họ chỉ kéo cờ lên cho có rồi rút đi, tạo cảm giác họ đông lắm, nhưng không phải thế”, Filosof nói.

Reuters không thể xác minh độc lập các thông tin từ hai bên.

Một quân nhân thuộc Lữ đoàn Tấn công biệt lập số 59 của Lực lượng Vũ trang Ukraine triển khai máy bay không người lái trinh sát trong bối cảnh Nga tấn công Ukraine, gần thị trấn tiền tuyến Pokrovsk ngày 6/10. (Ảnh: Reuters)

“Máy bay không người lái không thể giữ nổi mặt đất”

Lambada mô tả việc Nga đưa các nhóm nhỏ 3–5 lính lần lượt áp sát thành phố để tìm kẽ hở, phần lớn bị tiêu diệt trước khi chiếm được vị trí.

Theo các binh sỹ, chính tình trạng thiếu quân trấn giữ mọi điểm yếu trong phòng tuyến đã khiến đối phương có cơ hội lọt vào nội đô. “Ranh giới phòng thủ được xác định bằng dấu chân người lính dưới mặt đất, chứ không phải chiếc máy bay không người lái trên trời”, Hus nói.

Lambada nhấn mạnh: “Máy bay không người lái đang làm rất nhiều việc, nhưng điều chúng tôi cần nhất là con người, những người thật sự có động lực chiến đấu”.

Pokrovsk bị tập kích bằng UAV, pháo và tên lửa gần như liên tục từ giữa năm 2024. Phần lớn thành phố nay chỉ còn là đống đổ nát.

Trong 60.000 cư dân trước chiến tranh, hiện chỉ còn khoảng 1.200 người cố trụ lại. Họ sống trong cảnh không điện, không sưởi ấm, thiếu lương thực và gần như không có đường sơ tán an toàn.

Một người dân đi trên con phố với những tòa nhà tan hoang sau các cuộc tập kích của quân đội Nga tại thị trấn tiền tuyến Pokrovsk. (Ảnh: Reuters)

“Họ vẫn dùng chiến thuật cũ: San phẳng mọi thứ rồi mới tiến vào”, Lambada nói về quân Nga.

Hai thành phố lớn khác là Bakhmut và Avdiivka từng thất thủ và bị tàn phá nặng nề, để lại nỗi lo tương tự với Pokrovsk.

Tuy vậy, 3 binh sỹ trên khẳng định họ sẵn sàng chiến đấu đến cùng, kể cả khi thành phố bị chiếm. Hus chia sẻ, chỉ vài giờ trước, một đồng đội của anh thiệt mạng trong đòn tập kích của Nga. Anh nói mệt mỏi và nhớ gia đình, nhưng vẫn giữ tinh thần chiến đấu: “Lúc này, vị trí của tôi là ở đây”.