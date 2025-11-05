Nga tuyên bố quét sạch quân Ukraine, tiến sâu vào Pokrovsk

(VTC News) -

Ngày 5/11, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng nước này đang tiến sâu về phía bắc thành phố Pokrovsk, miền Đông Ukraine, đồng thời “quét sạch” các đơn vị của Kyiv nhằm giành quyền kiểm soát trung tâm giao thông và hậu cần quan trọng của quân đội Ukraine.

Phía Kyiv thừa nhận quân đội đang gặp khó khăn tại Pokrovsk, nhưng bác bỏ thông tin bị bao vây và khẳng định đang điều thêm lực lượng tăng viện.

Hình ảnh các sĩ quan cảnh sát Ukraine sơ tán người dân khỏi các thị trấn, làng mạc tiền tuyến tại thành phố Pokrovsk, vùng Donetsk, Ukraine, ngày 21/5/2025. (Ảnh: Anatolii Stepanov/Reuters)

Ukraine bác bỏ bị bao vây

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các nhóm tấn công thuộc Quân đoàn 2 và 51 tiếp tục “tiêu diệt các đơn vị Ukraine bị bao vây” tại khu dân cư Prigorodny và khu vực phía đông trung tâm thành phố. Nga cho biết cuộc tấn công hướng bắc vẫn đang diễn ra và khẳng định đã đẩy lùi nhiều nỗ lực phá vòng vây của Ukraine.

Pokrovsk được Nga xem là “cánh cửa” để tiến tới kiểm soát phần còn lại của vùng Donbas, khu vực chiếm khoảng 10% lãnh thổ Ukraine (tương đương 5.000 km²). Việc chiếm Pokrovsk được xác định là một trong những mục tiêu trọng yếu của cuộc chiến kéo dài gần 4 năm.

Phía Ukraine cho biết giao tranh vẫn diễn ra ác liệt tại khu vực then chốt của tuyến hậu cần tiền tuyến, nơi các lực lượng đặc nhiệm cùng vũ khí, thiết bị mới đã được triển khai. Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định khu vực quanh Pokrovsk đang chịu áp lực nặng nề, nhưng quân Nga không đạt được tiến triển đáng kể trong ngày qua.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga phản bác, cho rằng ông Zelensky không nắm rõ tình hình thực tế hoặc cố tình che giấu mức độ nguy cấp của quân đội Ukraine, đồng thời tuyên bố các đơn vị Kyiv bị kẹt trong “nồi hầm” tại Pokrovsk và Kupiansk, “không còn lựa chọn nào ngoài việc đầu hàng để bảo toàn mạng sống”.

Nhiều chỉ huy binh sĩ Ukraine thừa nhận tình hình tại Pokrovsk đang ngày càng khó khăn.

“Chúng tôi đang cố kiểm soát tình hình, nhưng mọi thứ đang trở nên tệ hơn”, trung sĩ Liana Kononchuk, 31 tuổi, thuộc một đơn vị Ukraine tại Pokrovsk, nói với NBC News. “Không còn tuyến phòng thủ cố định. Kẻ thù len lỏi từng nhóm nhỏ, từng bước bào mòn tiền tuyến”, cô cho biết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters)

Ukraine tung trực thăng Black Hawk mở đường tiếp tế

Người phát ngôn Quân đoàn Phản ứng Nhanh số 7 – lực lượng chỉ huy phòng thủ tại Pokrovsk – cho biết quân đội Ukraine đã triển khai đặc nhiệm bằng trực thăng Black Hawk do Mỹ sản xuất để khôi phục tuyến hậu cần. Hình ảnh do quân đội công bố cho thấy trực thăng và binh sĩ được triển khai ngay trong nội đô thành phố.

Trung sĩ Kononchuk cho biết tình hình tiếp tế tại Pokrovsk “rất phức tạp”, việc luân chuyển vị trí chiến đấu và sơ tán thương binh “càng trở nên khó khăn hơn”.

Đại tá Yevhen Lasiichuk, chỉ huy phòng thủ thành phố, bác bỏ cáo buộc bị bao vây của Nga, gọi đó là “trò tuyên truyền” và khẳng định Ukraine vẫn duy trì liên lạc, tiếp cận các đơn vị trong thành phố.

Trong khi đó, phía Nga tuyên bố đã đẩy lùi một cuộc đổ bộ của đặc nhiệm Ukraine, “tiêu diệt toàn bộ 11 binh sĩ được chở bằng trực thăng”. Các blogger quân sự thân Nga cho biết Moskva đang sử dụng rộng rãi máy bay không người lái và các đơn vị cơ động nhỏ nhằm phá vỡ hệ thống phòng thủ của Ukraine.

Ảnh chụp từ đoạn video, được nguồn tin quân đội Ukraine xác nhận, cho thấy trực thăng và binh sĩ được triển khai tại thành phố Pokrovsk, miền Đông Ukraine. (Nguồn: Quân đội Ukraine/qua Reuters)

Pokrovsk – bàn đạp chiến lược tại Donbas

Nếu chiếm được Pokrovsk, Moskva sẽ có bàn đạp tiến lên phía bắc, hướng tới hai thành phố lớn cuối cùng do Ukraine kiểm soát ở Donetsk là Kramatorsk và Sloviansk. Đây sẽ là bước tiến lớn nhất của Nga kể từ khi chiếm Avdiivka đầu năm 2024.

Khác với các đợt tấn công trực diện trước, Nga lần này áp dụng chiến thuật “gọng kìm” bao vây Pokrovsk và Kupiansk, kết hợp các đơn vị cơ động nhỏ và máy bay không người lái nhằm phá vỡ tuyến hậu cần và gây rối loạn phía sau phòng tuyến Ukraine.

Bản đồ chiến sự cho thấy quân Nga hiện chỉ còn cách bao vây hoàn toàn Pokrovsk vài km và đã kiểm soát phần lớn Kupiansk. Pokrovsk – trung tâm đường sắt và đường bộ của vùng Donetsk từng có dân số 60.000 người trước chiến tranh, nhưng phần lớn đã sơ tán; toàn bộ trẻ em được di dời, chỉ còn lại rất ít dân thường giữa những khu nhà đổ nát.

Ngoài Donbas, Nga cho biết đang đạt “những bước tiến dần dần” ở các khu vực Kharkiv và Dnipropetrovsk phía tây. Bộ Quốc phòng Nga nói hiện kiểm soát hơn 19% lãnh thổ Ukraine – khoảng 116.000 km² – mức tăng khoảng 1% so với hai năm trước, theo cả dữ liệu của phía Kyiv.

Reuters cho biết chưa thể xác minh độc lập tuyên bố của hai bên.