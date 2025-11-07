Điện Kremlin: Ukraine trì hoãn nỗ lực giải quyết xung đột

(VTC News) -

Vào ngày 7/11, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời câu hỏi của phóng viên về sự gián đoạn trong nỗ lực giải quyết cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine.

Ông Peskov nhấn mạnh: "Điều làm chậm tiến trình giải quyết xung đột là sự trì hoãn từ phía Ukraine, do nước này ngần ngại theo đuổi con đường tìm kiếm giải pháp chính trị, ngoại giao và do châu Âu kích động chính quyền Kiev tiếp tục hành động thù địch".

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: Tass)

Người phát ngôn điện Kremlin cũng lưu ý hiện tại Nga và Ukraine không có sự tin tưởng lẫn nhau. "Tất nhiên, không hề có sự tin tưởng lẫn nhau nào ở đây cả. Đó không phải là sự thiếu hụt lòng tin, mà là sự thiếu vắng lòng tin", ông Peskov giải thích.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là đang cố gắng tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine và nói điều này với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong cuộc điện đàm kéo dài 2 giờ 30 phút vào tháng trước, Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ cùng nhau thảo luận về Ukraine và khả năng tổ chức cuộc gặp trực tiếp khác trong tương lai gần.

“Tôi đã nói chuyện với Tổng thống Putin vào hai tuần trước và ông ấy nói: 'Chúng tôi đã cố gắng giải quyết cuộc xung đột đó trong 10 năm. Chúng tôi không thể làm được, các ông phải tự giải quyết'”, Tổng thống Trump cho biết.

Ông Trump nói thêm: "Tôi đã giải quyết xong một số vấn đề chỉ trong một giờ". Ông Trump ám chỉ đến những cuộc xung đột quốc tế mà ông giải quyết được kể từ khi nhậm chức trong nhiệm kỳ Tổng thống lần thứ hai.

Moskva liên tục tuyên bố Nga tìm kiếm giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột thay vì một lệnh ngừng bắn tạm thời. Nga khẳng định toàn bộ giải pháp lâu dài đều phải bao gồm việc Ukraine trung lập, phi quân sự hóa, phi phát xít hóa và công nhận tình hình lãnh thổ hiện tại.