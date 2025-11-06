Ukraine tuyên bố phá huỷ căn cứ lắp ráp và phóng UAV Shahed Nga tại Donetsk

Lực lượng vũ trang Ukraine rạng sáng 6/11 đã tiến hành một cuộc tấn công chính xác nhằm vào căn cứ lưu trữ, lắp ráp và phóng UAV Shahed Nga nằm trong khu vực sân bay Donetsk – vùng lãnh thổ hiện do Moskva kiểm soát.

Khoảnh khắc nổ tại bãi phóng và kho chứa Shahed ở Donetsk. Ảnh : The_Real_ITDUDE/X

Thông tin được Chỉ huy Robert “Madyar” Brovdi, người đứng đầu Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine, xác nhận trong một tuyên bố đăng kèm video cho thấy khoảnh khắc mục tiêu bị phá huỷ.

Ông cho biết đây là kết quả của một chiến dịch chung giữa Lực lượng Tác chiến Đặc biệt (SSO), Lực lượng Tên lửa và Pháo binh và đơn vị trinh sát thuộc Lữ đoàn 414, còn được biết đến với biệt danh “Những chú chim của Madyar”.

“Đó từng là một trung tâm lưu trữ, lắp ráp và phóng Shahed tại sân bay Donetsk. Và giờ thì không còn nữa. Việc phát triển mục tiêu phức hợp này là kết quả của nhiều tháng thu thập và phân tích tình báo tỉ mỉ, từng mảnh ghép nhỏ được ráp lại và đêm nay, mục tiêu ấy đã bị tiêu diệt bằng đòn đánh chính xác từ các đơn vị thuộc Lực lượng Phòng vệ Ukraine”, ông Brovdi viết trên mạng xã hội X.

Đoạn video được ông Brovdi chia sẻ cho thấy hàng loạt vụ nổ liên tiếp làm rung chuyển khu phức hợp, sau đó là một đám cháy lớn kèm nhiều vụ nổ thứ cấp, cho thấy khả năng trong khu vực có chứa nhiên liệu và đạn dược dùng cho các máy bay không người lái.

Theo các quan chức Ukraine, đây là một trung tâm hậu cần quan trọng – nơi Nga tập kết, lắp ráp và chuẩn bị các máy bay không người lái cảm tử Shahed trước khi triển khai tấn công vào các thành phố và cơ sở hạ tầng của Ukraine.

Chiến dịch phá hủy căn cứ Shahed tại Donetsk được giới quan sát đánh giá là một trong những đòn phản công có tính biểu tượng và chiến thuật quan trọng của Ukraine trong cuộc chiến chống lại mạng lưới tấn công bằng UAV giá rẻ mà Nga đang sử dụng ngày càng dày đặc.

Cùng thời điểm đó, một vụ hỏa hoạn quy mô lớn cũng bùng phát tại nhà máy lọc dầu Lukoil Volgogradneftepererabotka ở miền nam Nga, sau khi cơ sở này bị tấn công bằng máy bay không người lái.

Nhà máy, nằm tại quận Krasnoarmeysky của thành phố Volgograd, được xem là một trong những tổ hợp lọc dầu lớn nhất của Nga. Cư dân địa phương cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ, pháo phòng không khai hỏa và cột khói đen bốc cao từ khu phức hợp công nghiệp.

Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy ngọn lửa bao trùm một phần nhà máy, song đến nay chưa có thông tin chính thức về thiệt hại hoặc thương vong.