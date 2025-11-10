Ông Nguyễn Đức Trung được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội

(VTC News) -

Ngày 10/11, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030; được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chúc mừng ông Nguyễn Đức Trung; đồng thời giới thiệu để HĐND TP Hà Nội bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Đức Trung.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Trung cho biết, đây là niềm vinh dự, tự hào lớn lao và cũng là trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô.

Trên cương vị mới, ông Trung khẳng định, nguyện đem hết tâm huyết, trí tuệ và sức lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không ngừng rèn luyện, giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, đổi mới, liêm chính trong đạo đức công vụ, tận tâm, tận lực, biến áp lực thành động lực, sâu sát cơ sở, gần dân, lắng nghe và cầu thị học hỏi.

Tân Phó Bí thư Thành ủy bày tỏ sự trân trọng và nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể của Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, đồng thời xác định đây là những định hướng trọng tâm cần ưu tiên triển khai ngay trong thời gian tới.

Tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An – nơi ông đã gắn bó gần sáu năm công tác vì sự tin tưởng, giúp đỡ, tạo điều kiện trong suốt thời gian qua.

Tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Trung phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Đức Trung cũng nhấn mạnh, yêu cầu phát triển của Thủ đô trong giai đoạn mới là vô cùng to lớn. Hà Nội không chỉ phải giữ gìn văn hiến, bản sắc mà còn phải phát huy sứ mệnh dẫn dắt và lan tỏa phát triển, trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, đô thị hiện đại, đầu tàu tăng trưởng của cả vùng và cả nước.

Trên cương vị công tác mới, tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định sẽ toàn tâm, toàn ý, nỗ lực cống hiến hết mình, đặt lợi ích của Đảng, Nhân dân và Thủ đô lên trên hết. Đồng thời cam kết cùng tập thể lãnh đạo Thành ủy, đứng đầu là Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc, luôn giữ vững đoàn kết, thống nhất, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hành động quyết liệt và hiệu quả.

“Tôi ý thức sâu sắc rằng nhiệm vụ phía trước còn rất lớn và đầy thách thức. Phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, khát vọng phát triển của Đảng bộ, chúng ta phải lấy hiệu quả công việc, lợi ích của Nhân dân và sự phát triển của Thủ đô làm thước đo giá trị”, Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 5/11, tại Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Trung ương thực hiện các nội dung về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Trung ương đã bầu ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.