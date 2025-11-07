Ông Dương Đức Tuấn điều hành UBND TP Hà Nội

(VTC News) -

Ngày 7/11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký ban hành thông báo về việc ủy nhiệm điều hành công việc của UBND thành phố.

Ông Dương Đức Tuấn được ủy nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các công việc của UBND thành phố Hà Nội.

Thông báo nêu rõ, căn cứ quyết định của UBND thành phố về việc ban hành quy chế làm việc của UBND thành phố Hà Nội; căn cứ kết quả Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; xét yêu cầu và thực tiễn công tác chỉ đạo, điều hành; Chủ tịch UBND thành phố ủy nhiệm ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố thay mặt Chủ tịch UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các công việc của UBND thành phố từ ngày 8/11 đến khi có chỉ đạo mới của Trung ương, Thành ủy.

UBND thành phố thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, phối hợp công tác.

Trước đó, tại Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu ông Trần Sỹ Thanh tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.