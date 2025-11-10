(VTC News) -

Chiều 10/11, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư tỉnh ủy Nghệ An đối với ông Nguyễn Đức Trung.

Bộ Chính trị đồng thời điều động, chỉ định ông Nguyễn Đức Trung tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Trung.

Tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Trung sinh ngày 21/3/1974, quê quán tỉnh Thanh Hoá.

Ông có trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế chính trị, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Tiếng Anh. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Từ tháng 12/1997 – 8/2023, ông Trung là chuyên viên Vụ Thương mại và Dịch vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Từ tháng 8/2023 – 7/2007, ông Nguyễn Đức Trung là chuyên viên Phòng Thư ký tổng hợp, Văn phòng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Từ tháng 7/2007 – 3/2008, ông Trung làm Trưởng Phòng Thư ký tổng hợp, Văn phòng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Từ tháng 3/2008 -10/2009, ông giữ chức Phó Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng phụ trách, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Từ tháng 10/2009 – 4/2014, ông Trung làm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Từ tháng 4/2014 – 6/2016: Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Từ tháng 7/2016 – 1/2019, ông Trung làm Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Từ tháng 1/2019 – 2/2020: Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Từ tháng 3/2020 – 11/2024: Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Từ tháng 11/2024: Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An.

Từ 10/11/2025: ông Nguyễn Đức Trung làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.