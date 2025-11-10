+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Infographic: Sự nghiệp Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Đức Trung
(VTC News) -
Ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An được điều động, chỉ định, phân công làm Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội.
Minh Tuệ
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Toạ đàm: Ai bảo vệ thế hệ Gen Z trước làn sóng thuốc lá thế hệ mới?
16:10 10/11/2025
Tin tức
Người đàn ông 'thân mật' với nhiều phụ nữ là Chủ tịch HĐQT Trường Tô Hiến Thành
16:09 10/11/2025
Tin tức - Sự kiện
Mỹ - Trung tạm dừng thu phí cảng theo thỏa thuận
16:08 10/11/2025
Thời sự quốc tế
Bất động sản mặt nước khan hiếm, Sunshine Group hé lộ dòng dinh thự đảo
16:02 10/11/2025
Bất động sản
XSMB 10/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 10/11/2025
16:00 10/11/2025
Xổ số miền Bắc
MediaMart giảm đến 50% toàn hệ thống – đánh sập giá sàn, giá siêu hời dịp 11/11
15:59 10/11/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Ông Nguyễn Đức Trung làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội
15:59 10/11/2025
Chính trị
Blanca City: Tọa độ đầu tư vàng khi TP.HCM hướng tới tầm vóc siêu đô thị quốc tế
15:52 10/11/2025
Bất động sản
Vinmec - vị thế mới cho Việt Nam trên bản đồ y tế thế giới
15:41 10/11/2025
Sức khỏe
Thế hệ nhân sự mang mã gen AI-First
15:32 10/11/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Lịch chiếu phim Spirit Fingers
15:30 10/11/2025
Phim
Lá xương sông có tác dụng gì?
15:30 10/11/2025
Tư vấn
Rao bán căn nhà thời thơ ấu của Tổng thống Donald Trump với giá khó tin
15:25 10/11/2025
Thế giới
Maison Interior – thiết kế văn phòng bền vững, kiến tạo giá trị dài hạn
15:23 10/11/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng sắp hầu tòa
15:19 10/11/2025
Bản tin 113
Giám đốc FBI bí mật thăm Trung Quốc
15:16 10/11/2025
Thời sự quốc tế
Khởi tranh Vivu Sport Super Cup 2025 – bùng nổ đam mê bóng đá phong trào
15:16 10/11/2025
Hậu trường
Nữ MC miền Tây khiến giám khảo 'phá lệ' cho điểm tuyệt đối tại cuộc thi hát
15:10 10/11/2025
Sao Việt
Tập đoàn BRG được trao tặng Cờ Thi đua Chính phủ
15:09 10/11/2025
Dự án
Quỹ VinFuture - cầu nối tri thức
15:04 10/11/2025
Khoa học - Công nghệ
Cá chết nổi trắng bè sau bão số 13 ở Đắk Lắk
15:03 10/11/2025
Đời sống
Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 9/11/2025 - XSTTH 9/11
15:00 10/11/2025
Xổ số miền Trung
Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 9/11/2025 - XSKH 9/11
15:00 10/11/2025
Xổ số miền Trung
Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 10/11/2025 - XSTTH 10/11
15:00 10/11/2025
Xổ số miền Trung
Trực tiếp kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 10/11/2025 - XSPY 10/11
15:00 10/11/2025
Xổ số miền Trung
10 loại thực phẩm cực bổ thận bạn nên ăn thường xuyên
14:58 10/11/2025
Tư vấn
Lịch chiếu phim Tứ Hỷ
14:50 10/11/2025
Phim
Lịch cúp điện hôm nay ngày 11/11/2025 tại Thành phố Huế
14:42 10/11/2025
Cần biết
Lịch cúp điện hôm nay ngày 11/11/2025 tại Quảng Ngãi
14:42 10/11/2025
Cần biết
Dân mạng tranh cãi chuyện chàng trai 'đi ăn gói đồ thừa về cho người yêu'
14:42 10/11/2025
Giới trẻ