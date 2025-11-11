Đóng

Bảng giá ô tô KIA mới nhất tháng 11/2025

(VTC News) - Bảng giá xe ô tô KIA mới nhất tại Việt Nam tháng 11/2025, bảng giá chi tiết sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.

KIA là thương hiệu ô tô đến từ Hàn Quốc, nổi tiếng với phong cách thiết kế hiện đại, chất lượng đáng tin cậy và mức giá cạnh tranh. Mỗi mẫu xe đều mang đậm tinh thần trẻ trung, năng động và được trang bị công nghệ tiên tiến nhằm mang lại trải nghiệm lái tốt nhất.

Trong đó, KIA K4 2025 là mẫu sedan hoàn toàn mới mang phong cách trẻ trung và hiện đại, đánh dấu bước tiến đột phá trong thiết kế của thương hiệu Hàn Quốc. Xe sở hữu diện mạo thể thao với lưới tản nhiệt “Tiger Nose” đặc trưng, cụm đèn LED sắc sảo và thân xe cân đối, tạo nên vẻ năng động và cuốn hút. 

KIA K4 2025 là mẫu sedan hoàn toàn mới mang phong cách trẻ trung và hiện đại. (Ảnh: AutoPro)

Kia K4 2025 mang đến không gian rộng rãi và cao cấp vượt tầm phân khúc. Bảng taplo tích hợp màn hình cong đôi hiện đại, chất liệu nội thất cao cấp cùng hệ thống đèn viền 64 màu giúp tăng cảm giác sang trọng. Ngoài ra, xe được trang bị hàng loạt tiện nghi như ghế chỉnh điện, sạc không dây và điều hòa tự động hai vùng độc lập.

Bảng giá xe ô tô hãng KIA mới nhất tháng 11/2025

Dòng xe Phiên bản

Giá xe niêm yết (Đồng)

(Đã bao gồm thuế VAT)
Sorento Plug-in Hybrid  Sorento Plug-in Hybrid 1.6L Signature (Nội thất Nâu)  1 tỷ 399 triệu 
Sorento Plug-in Hybrid 1.6L Premium (Nội thất Đen)  1 tỷ 299 triệu 
Sorento Hybrid  Sorento Hybrid 1.6L Premium  1 tỷ 149 triệu 
Sorento Hybrid 1.6L Signature  1 tỷ 247 triệu 
Carnival  Carnival 3.5G SIGNATURE (7S)  1 tỷ 759 triệu 
Carens Carens 1.5G IVT (trang bị phanh phụ)  621 triệu 
Carens 1.5G Luxury  669 triệu 
Carens 1.4T Signature (7S)  769 triệu 
Carens 1.5G IVT  619 triệu 
Carens 1.5G Deluxe 599 triệu
New Seltos New Seltos 1.5L AT  599 triệu
New Seltos 1.5L Luxury 699 triệu
New Seltos 1.5L Premium 749 triệu
New Seltos 1.5 Turbo GT-Line 764 triệu
New Seltos 1.5 Turbo Luxury 714 triệu
New Seltos 1.5L Deluxe 639 triệu
New Seltos 1.5 Turbo Deluxe 654 triệu
New Sonet New Sonet 1.5L Deluxe  539 triệu
New Sonet 1.5L Luxury  579 triệu
New Sonet 1.5L Premium  624 triệu
New Sonet 1.5L AT  499 triệu
K5 Kia K5 2.0 Luxury  849 triệu
Kia K5 2.0 Premium  904 triệu
Kia K5 2.5 GT-Line  957 triệu
K3 Kia K3 1.6 Premium  609 triệu
Kia K3 1.6 Luxury 584 triệu
Kia K3 2.0 Premium 624 triệu
Kia K3 1.6 Turbo GT 689 triệu
Sportage Sportage 2.0G Premium  819 triệu
Sportage 2.0G Signature  929 triệu
Sportage 1.6 Turbo Signature AWD (X-Line)  999 triệu
Sportage 1.6 Turbo Signature AWD 1 tỷ 009 triệu
Sportage 2.0D Signature (X-Line)  939 triệu
Sportage 2.0D Signature 939 triệu
Soluto Kia Soluto MT  386 triệu
Kia Soluto MT Deluxe 397 triệu
Kia Soluto AT Deluxe  422 triệu
Sorento Sorento - 2.2D Luxury  939 triệu
Sorento - 2.2D Premium  1 tỷ 079 triệu
Sorento - 2.5G Premium 999 triệu
Sorento - 2.5G Signature (7 chỗ) Nội thất Nâu 1 tỷ 099 triệu
Sorento - 2.2D Signature (7 chỗ) Nội thất Đen  1 tỷ 119 triệu
Morning Morning X-Line  424 triệu
Morning MT  349 triệu
New Carnival New Carnival 2.2D Luxury 8S​  1 tỷ 299 triệu
New Carnival 2.2D Premium 7S​  1 tỷ 519 triệu
New Carnival 2.2D Premium 8S​  1 tỷ 479 triệu
New Carnival 2.2D Signature 7S​  1 tỷ 589 triệu
New Carnival Hybrid New Carnival 1.6 Turbo Hybrid Signature  1 tỷ 799 triệu
New Carnival 1.6 Turbo Hybrid Signature (tùy chọn hàng ghế 2 VIP)  1 tỷ 879 triệu
New Morning New Morning AT  439 triệu
New Morning GT-Line 469 triệu
New Sorento New Sorento 2.2D Signature FWD  1 tỷ 389 triệu
New Sorento 2.5G Signature FWD  1 tỷ 249 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tùy thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.

Thư Trương (Tổng hợp)
