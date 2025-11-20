Bạn gái 30 tuổi vẫn miệt mài 'đu idol', tiêu sạch lương, vay nợ để xem concert

(VTC News) -

Tôi năm nay đã ngoài 30 tuổi, công việc ổn định, ngoại hình khá, hoàn cảnh gia đình cũng tương đối có điều kiện, mỗi tội chẳng hiểu vì lý do gì mà lận đận trong tình duyên. Các cô gái khi được tôi tán tỉnh thì rất hãnh diện; nhiều người còn khoe với bạn bè, người thân như thể tìm thấy "vàng mười". Thế nhưng, khi chuyện tình cảm bắt đầu được một thời gian là họ lại tỏ ra lẩn tránh rồi chủ động nói lời chia tay. Tôi cũng đã ra sức níu kéo nhưng không một ai đồng ý ở lại.

Khi hỏi về lý do chia tay, họ đều lấp lửng kiểu "anh rất tốt nhưng em rất tiếc" khiến tôi điên người. Thà cứ nói thẳng vào mặt tôi lý do để còn rút kinh nghiệm; đằng này họ cứ lấp lửng rất khó chịu.

Cách đây chừng một năm, tôi quen bạn gái hiện tại. Cô ấy là giáo viên tiểu học, gia cảnh khó khăn nhưng xinh đẹp, nhanh nhẹn, tháo vát, lúc nào cũng sôi nổi, vui vẻ. Tôi rất ưng ý vì với điều kiện của bản thân và gia đình, tôi không cần người vợ kiếm tiền giỏi hay có bố mẹ giàu. Tôi chỉ cần một người vợ gia giáo, có thể sinh những đứa con kháu khỉnh, đáng yêu và dạy dỗ chúng nên người.

Chúng tôi đã ra mắt gia đình hai bên và dự định qua Tết sẽ làm đám cưới.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, tôi bắt đầu băn khoăn về bạn gái của mình. Cô ấy đã 30 tuổi - không còn quá trẻ nữa nhưng lại rất đam mê các thần tượng và đổ tiền bạc vào đó không hề cân nhắc. Cô ấy xem không sót gameshow nổi tiếng nào gần đây, nào là Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai say hi, Running man..., nào là Em xinh say hi, Gia đình haha...

Xem hết các gameshow của Việt Nam, cô ấy lại tìm tới các gameshow của Hàn Quốc, Trung Quốc. Ngoài thời gian dạy học, chấm bài và hẹn hò với tôi, dường như cô ấy chỉ biết ngồi xem gameshow. Có những dịp cuối tuần, cô ấy bật điện thoại xem thâu đêm. Đi hẹn hò với tôi nhưng mắt cô ấy cứ dính vào cái điện thoại, bỏ mặc tôi muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm.

Hơn 30 tuổi, bạn gái tôi vẫn say sưa chạy theo các thần tượng.

Hâm mộ qua màn hình thôi chưa đủ, bạn gái còn muốn tận mắt nhìn thấy thần tượng. Hễ có đêm nhạc của các ideol là cô ấy đi xem. Công việc cũng gác lại, hẹn hò cũng bỏ qua một bên.

Khổ nỗi, lương của cô ấy cũng không nhiều nhặn gì, chỉ đủ chi tiêu cho bản thân và thỉnh thoảng hỗ trợ bố mẹ vài đồng. Thế nhưng từ ngày các concert nổ ra rầm rộ, cô ấy dồn hết tiền vào đó, vừa mới bay vào TP.HCM nghe một hoàng tử V-pop hát đã lại rục rịch săn vé xem concert Anh trai say hai, rồi tiếp đến là Anh trai vượt ngàn chông gai và mới đây nhất là đêm nhạc của G-Dragon.

Có thể nói, những đêm nhạc đình đám trong năm vừa qua, bạn gái tôi đều có mặt.

Bên cạnh việc tốn thời gian, số tiền bỏ ra cũng không ít. Dù chả dư giả gì nhưng lần nào đi xem, cô ấy cũng cố ngồi vé VIP, bảo rằng chỉ ngồi đó mới có thể ngắm rõ thần tượng của mình, được gần họ, đã mất công đi xem mà ngồi xa tít thì đi làm gì.

Chưa hết, cô ấy còn đổ tiền sắm sửa quần áo, giày dép sao thật xinh đẹp để đi xem, rồi mua các đồ lưu niệm ủng hộ thần tượng. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn gái tôi không phải kiểu người "vung tay quá trán" nhưng cứ động tới thần tượng là tiêu tiền không cần suy nghĩ.

Đâu chỉ tiền vé, tiền đi lại, bạn gái tôi còn đầu tư sắm đủ các phụ kiện, đồ lưu niệm để cổ vũ thần tượng.

Tiền lương dường như không đủ cho bạn gái tôi trong những chuyến "đu Idol". Thời gian gần đây, cô ấy liên tục vay tiền tôi, lúc thì một vài triệu, có khi cả chục triệu. Lần nào cô ấy cũng nói có lý do đột xuất, như bố mẹ bị ốm, cần tiền thuốc thang, nhưng tôi thừa biết là để trả chi phí những lần đi xem concert.

Im lặng thì tôi thấy bứt rứt khó chịu, mà mới nói bóng gió đã bị chê "đàn ông gì mà nhiều chuyện", rồi "em vay thì em sẽ trả, em có lấy không của anh đâu mà sợ?"... Mạnh miệng thế nhưng đã lần nào cô ấy trả tôi đâu. Chẳng lẽ là người yêu, tôi lại đi đòi tiền bạn gái?

Mới hôm trước, tôi vô tình gặp một đồng nghiệp của cô ấy. Qua vài ba câu chuyện thăm dò, tôi biết được ở trường, cô ấy cũng nhiều lần vay tiền đồng nghiệp; ít thì dăm ba trăm, nhiều thì hàng triệu đồng. Người này còn nói một câu đầy ẩn ý khiến tôi suy nghĩ mãi: "Vợ sắp cưới của anh cứ như mãi mãi tuổi teen, thích thật".

Tôi thực sự chẳng biết có nên tiếp tục chuyện tình này nữa không. Tôi không phản đối việc người yêu hâm mộ, hay thần tượng một ngôi sao giải trí nào đó nhưng cái gì cũng phải có giới hạn. Hơn nữa, cô ấy cũng đã 30 tuổi rồi, đâu còn trẻ trung để nay chạy theo người này, mai chạy theo người kia tới mức lơ là cả công việc, người yêu.

Dạo gần đây, tôi bắt đầu nghĩ nhiều về việc chia tay cô ấy. Tuy nhiên, điều khiến tôi còn lăn tăn là nếu chia tay, làm thế nào để có thể lấy được hết số tiền tôi cho cô ấy vay trong suốt một năm qua để đi "đu concert"?

