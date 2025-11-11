Chồng không cho tôi đứng tên sổ đỏ nhưng lại bắt góp 1 tỷ đồng để xây nhà

(VTC News) -

Tôi và chồng quen nhau khi còn là sinh viên đại học. Chuyện tình của chúng tôi khá bình yên vì có nhiều điểm tương đồng trong suy nghĩ, cách sống và sở thích. Hai gia đình cũng tạm gọi là môn đăng hộ đối. Bố mẹ tôi có cửa hàng vật liệu xây dựng, thu nhập tương đối ổn định nên cho tôi một cuộc sống thoải mái, trước nay chưa phải lo lắng gì nhiều về tiền bạc. Còn bố mẹ chồng trước là giáo viên, bố chồng tôi trước khi nghỉ hưu còn là hiệu trưởng nên gia đình rất gia giáo, đầm ấm.

Chúng tôi cưới cách đây hơn một năm, sau đó sống cùng đại gia đình nhà chồng, gồm bố mẹ, vợ chồng anh trai và hai cháu. Mọi người trong nhà đều rất gắn bó, yêu thương nhau, chưa hề có xích mích gì nhưng tôi thấy hơi chật chội. Vì thế, tôi gợi ý với chồng xin ra ở riêng. Khi chồng trình bày, bố mẹ vui vẻ đồng ý. Tôi thấy mình quá may mắn khi có được gia đình chồng dễ tính, tâm lý, không ngờ sóng gió còn nằm ở phía sau.

Mảnh đất bố mẹ chồng tôi đang ở rộng gần 300m2. Khi chúng tôi nói ý định ra ở riêng, ông bà bảo cho hai đứa 120 mét, phần còn lại chia cho anh cả. Ông bà bảo rằng, vì anh cả sau này phải nuôi bố mẹ nên được phần nhiều hơn. Tôi thấy điều đó là hợp lý nên không có ý kiến gì. Tuy nhiên, tới khi làm sổ đỏ, tôi bàng hoàng phát hiện ra chỉ có tên chồng tôi. Trước đó tôi chủ quan nên không hỏi, cứ để anh ấy đi làm các thủ tục, cứ nghĩ rằng đã là vợ chồng thì kiểu gì cuốn sổ đỏ ấy chẳng có tên cả tôi và anh.

Chồng không cho tên tôi vào sổ đỏ nhưng lại épbỏ tiền xây nhà. (Ảnh: BĐS).

Dù không làm um lên nhưng tôi thực sự thấy không thoải mái. Chẳng lẽ nhà chồng coi tôi là người ngoài, vẫn đề phòng, sợ tôi cướp mất đất của họ? Tôi muốn đòi công bằng cho mình nhưng chưa biết mở lời thế nào sự bình lại tăng tiến thêm một bước. Chồng tôi quyết định xây nhà luôn. Anh gọi người tới thiết kế, bàn bạc với bố mẹ và anh trai xem nên xây nhà thế nào cho phù hợp, tuyệt nhiên không hỏi ý kiến tôi lấy một lời.

Cho tới khi chốt phương án thiết kế, thời điểm khởi công, chồng mới nói theo kiểu thông báo với tôi. Sau đó, bằng một thái độ rất thản nhiên, anh bảo tôi chuyển cho anh 1 tỷ đồng để góp xây nhà. Đó là số tiền mà trước khi tôi về cưới, bố mẹ đẻ cho riêng để phòng thân.

Tới nước này thì tôi không thể im lặng được nữa. Tôi bảo: "Ơ hay nhỉ, sao đất đứng tên mình anh, xây nhà thế nào cũng một mình anh quyết mà tiền xây lại đòi em góp? Lỡ sau này có chuyện gì thì em tay trắng ra khỏi nhà à?".

Tôi mới chỉ nói vậy mà chồng đã nổi khùng lên. Anh bảo đấy là đất hương hoả của tổ tiên, chỉ để lại cho con trai, rằng ông bà trước đây cũng chỉ chia đất cho bố anh, mẹ cũng không được đứng tên cùng. Còn tôi đã lấy anh thì phải có nghĩa vụ góp tiền xây nhà, vì nhà có phải mình anh ở đâu, tôi cũng ở thì sao lại không chịu bỏ tiền ra. Anh còn ném vào mặt tôi hàng loạt từ trách móc như "ích kỷ, nhỏ nhen, so đo với nhà chồng"...

Quá đáng hơn, khi việc chưa đâu vào với đâu, anh đã tố với bố mẹ chồng và anh trai. Kể từ đó, mọi người tỏ thái độ với tôi. Bố chồng thì chiến tranh lạnh, tôi có chào hỏi cũng vờ như không nghe thấy. Anh trai trong bữa ăn nói bóng gió rằng nhà chật, đông người sống rất bất tiện. Còn mẹ chồng thì gọi riêng tôi vào phòng, nói vòng nói vo chán rồi khuyên tôi nên bỏ tiền ra xây nhà, còn đất đứng tên ai mà chả được, là vợ chồng, ai so đo chuyện đó. Bà còn bảo tôi hãy nhìn chị dâu mà cư xử, cùng như nhau nhưng chị có ý kiến gì đâu...

Tôi thì thấy không hợp lý. Chị dâu tôi ở trên nhà bố mẹ chồng đã xây, có phải bỏ tiền túi ra như tôi đâu. Với lại, chị dâu sống thế nào không có nghĩa là tôi cũng phải sống như thế. Số tiền 1 tỷ kia là mồ hôi nước mắt của bố mẹ tôi. Trước khi tôi đi lấy chồng, ông bà cho riêng tôi và dặn phải giữ lấy để phòng thân, không cho chồng biết. Chỉ vì tôi quá tin chồng nên mới kể hết, giờ hối hận thì cũng không kịp.

Chồng tôi vẫn tiếp tục gây sức ép bằng kiểu bạo hành lạnh và những câu nói kiểu thao túng, muốn tôi tự thấy có lỗi vì ích kỷ, tính toán, yêu tiền hơn yêu chồng. Tôi thực sự cảm thấy rất đau lòng. Tại sao tôi phải góp tiên xây nhà trên mảnh đất mà tôi không có quyền sở hữu? Tại sao gia đình chồng không chia đất cho tôi nhưng lại yêu cầu tôi bỏ tiền ra? Tôi thấy yêu cầu của họ cực kỳ vô lý.

Nhưng nếu tôi không chấp nhận, với cái kiểu chiến tranh lạnh của cả đại gia đình thế này thì cuộc sống quá đáng sợ, không biết vợ chồng có thể sống chung nổi hay không. Tôi thực sự cảm thấy bế tắc, không biết làm cách nào để vẫn giữ được tiền mà hôn nhân không đổ vỡ.

