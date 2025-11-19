Xuân Son ghi bàn, tuyển Việt Nam chật vật thắng Lào

(VTC News) -

Trên sân nhà, đội tuyển Lào tiếp đón Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Phạm Xuân Mạnh khiến người hâm mộ ít nhiều âu lo khi anh mất tập trung để đối phương dứt điểm uy hiếp khung thành của Văn Lâm.

Nhưng phút tiếp theo, đội tuyển Việt Nam dần lấy lại thế trận và không để đối phương có nhiều tình huống hãm thành. Phút 20, Nguyễn Hoàng Đức dứt điểm hay sau đường chuyền của Văn Vĩ nhưng anh bỏ lỡ thời cơ mở tỉ số trận đấu. Tiếp đó, Tiến Linh cũng sở hữu cơ hội từ khoảng cách chỉ 5 mét nhưng anh sút bóng không tốt.

Nguyễn Xuân Son ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam.

Đầu hiệp 2, đội tuyển Việt Nam tiến hành 4 sự thay đổi người khi Xuân Son, Tuấn Hải, Gia Hưng, Hai Long thay cho Thành Long, Văn Vĩ, Tiến Linh và Văn Đô. Điều chỉnh của huấn luyện viên Kim Sang-sik phần nào phát huy tác dụng. Đội tuyển Việt Nam có những tình huống tổ chức tấn công tốt hơn.

Phút 60, Tuấn Hải đột phá và sút bóng trúng xà ngang khung thành của đội tuyển Lào. 8 phút sau, vẫn là tiền đạo sinh năm 1998 tung đường chuyền đưa bóng đi chạm tay hậu vệ đối phương. Quả phạt đền dành cho đội tuyển Việt Nam và Nguyễn Xuân Son sút chính xác mở tỉ số trận đấu cho đội khách.

Nhưng quãng thời gian cuối trận đấu là lúc đội tuyển Việt Nam chơi không tốt. Bouphahan Bounkong - người thi đấu cho Svay Rieng và đặc biệt là Damoth Thongkhamsavath (Đông Á Thanh Hóa) chơi ấn tượng. Họ gây ra vô vàn khó khăn cho đội tuyển Việt Nam và đã có những cơ hội ghi bàn cho Lào.

Đáng tiếc, khi không thể tận dụng cơ hội, đội tuyển Lào trả giá khi để Tuấn Hải ấn định chiến thắng 2-0 cho Việt Nam bằng cú móc bóng đẹp mắt.

Kết quả: Lào 0-2 Việt Nam

Ghi bàn:

Việt Nam: Nguyễn Xuân Son (67'), Phạm Tuấn Hải (90+3')

Đội hình ra sân:

Việt Nam: Đặng Văn Lâm (23), Đỗ Duy Mạnh (2), Nguyễn Văn Vĩ (3), Bùi Tiến Dũng (4), Phạm Xuân Mạnh (7), Lê Văn Đô (9), Lê Phạm Thành Long (11), Cao Quang Vinh Pendant (13), Nguyễn Hoàng Đức (14), Nguyễn Quang Hải (19), Nguyễn Tiến Linh (22).

Lào: Anoulak Vilaphong (18), Photthavong Sangvilay (2), Sonevilay Phetviengsy (3), Phetdavanh Somsanith (5), Chanthavixay Khounthoumphone (6), Soukphachan Lueanthala (10), Chony Wenpaserth (11), Damoth Thongkhamsavath (15), Bounphachan Bounkong (17), Bounpharng Xaysombath (20), Vongsadka Chanthaleuxay (21).