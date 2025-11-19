Xem trực tiếp đội tuyển Việt Nam vs Lào, vòng loại Asian Cup 2027 trên kênh nào?

(VTC News) -

Đội tuyển Việt Nam đấu với Lào ở lượt trận thứ 5 vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra lúc 19h hôm nay 19/11. Trận đấu Việt Nam vs Lào được chiếu trực tiếp trên kênh VTV5. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số mới nhất của trận đấu.

Trong bối cảnh vụ bê bối gian lận nhập tịch cầu thủ của Malaysia chưa kết thúc, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và châu Á (AFC) chưa đưa ra án phạt bổ sung (xử thua), đội tuyển Việt Nam vẫn bất lợi ở vòng loại Asian Cup 2027. Huấn luyện viên Kim Sang-sik và học trò phải đánh bại đội tuyển Lào để níu giữ cơ hội trên lý thuyết.

Đội tuyển Việt Nam phải thắng Lào.

Kể cả trong trường hợp giành chiến thắng ở trận đấu tối nay, đội tuyển Việt Nam còn kém Malaysia 3 điểm. Nguyễn Hoàng Đức và đồng đội phải thắng tiếp đối thủ này ở lượt trận cuối cùng với tỷ số cách biệt từ 5 bàn trở lên mới có thể lật ngược tình thế sau thất bại 0-4 ở lượt đi.

Tuy nhiên, đó là chuyện của tháng 3/2026. Hiện tại, huấn luyện viên Kim Sang-sik cần tập trung cho trận đấu với Lào, không chỉ về vấn đề kết quả. Giành chiến thắng trước Lào không phải nhiệm vụ khó đối với đội tuyển Việt Nam. Điều quan trọng là màn thể hiện của các cầu thủ ra sao.

Trong gần một năm thiếu vắng Nguyễn Xuân Son, đội tuyển Việt Nam liên tục bị chê bai về lối chơi. Cách tiếp cận có phần thận trọng thái quá của HLV Kim Sang-sik trong hiệp một khiến đội nhà thường không tạo ra thế trận tấn công dồn dập, nhiều cơ hội trong hiệp 1. Đội tuyển Việt Nam chỉ có 4 bàn thắng (trong đó có 1 bàn do đối thủ phản lưới) trước giờ nghỉ giữa 2 hiệp.

Lào có lối chơi phòng ngự gây khó chịu cho đối thủ. Đội bóng của huấn luyện viên Ha Hyeok-jun từng gây ra nhiều khó khăn cho Malaysia trong cả 2 lượt trận. Tuy nhiên, điểm yếu về thể lực khiến đội bóng này không thể duy trì sức chống đỡ trong hiệp 2. Chỉ cần thủng lưới 1 lần, hàng phòng ngự của đội tuyển Lào sụp đổ.