XSMT 12/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 12/9/2025

Tra cứu KQXS ngày 12/9/2025 được quay vào lúc 18h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 6 ngày 12/9. KQXSMT hôm nay thứ 6. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 6 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 ngày 12/9/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 6 ngày 12/9 - KQXSMT thứ 6

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được quay số bởi 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Kết quả xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được mở thưởng ở đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được 2 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) quay số.

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được quay thưởng ở 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được tổ chức mở thưởng ở 2 đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Kết quả xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được quay số ở 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được mở thưởng ở 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Địa điểm đổi vé trúng thưởng XSMT

- Người chơi trúng số có thể lĩnh thưởng tại công ty phát hành, văn phòng đại diện, chi nhánh hoặc đại lý được ủy quyền.

- Với các giải nhỏ, đổi thưởng ở đại lý vé số thường nhanh chóng và thuận tiện, nhưng bạn sẽ phải chịu mức phí hoa hồng từ 0,5% đến 1% tùy nơi.

- Còn đối với giải thưởng lớn, tốt nhất nên đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết để nhận đủ số tiền sau khi khấu trừ thuế theo quy định, không mất thêm chi phí khác.

Quy định cần biết XSMT

- Vé số trúng thưởng cần giữ nguyên vẹn cả hình dáng, kích thước và dãy số, không bị rách, chắp nối hay có dấu hiệu tẩy xóa.

- Thời hạn đổi thưởng là 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Sau thời gian này, vé trúng sẽ mất giá trị và không được chấp nhận.

- Người trúng có thể nhận thưởng một lần duy nhất bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, tùy theo nhu cầu.

- Nếu vé trúng đồng thời nhiều giải, người sở hữu sẽ được nhận toàn bộ số giải thưởng tương ứng.

