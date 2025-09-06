XSMT 7/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 7/9/2025

Tra cứu KQXS ngày 7/9/2025 được quay vào lúc 18h15. Trực tiếp quay số hôm nay chủ nhật ngày 7/9. KQXSMT hôm nay chủ nhật. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất chủ nhật - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật ngày 7/9/2025 - Kết quả xổ số theo giờ chủ nhật ngày 7/9 - KQXSMT chủ nhật

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung sẽ được quay số bởi 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Kết quả xổ số miền Trung sẽ mở thưởng tại đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung sẽ do 2 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) tiến hành quay số.

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung sẽ quay thưởng tại 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung sẽ được tổ chức mở thưởng ở 2 đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Kết quả xổ số miền Trung sẽ quay số tại 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung sẽ mở thưởng tại 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Điều kiện vé lĩnh thưởng

Để được công nhận trúng thưởng, vé số phải do Công ty Xổ số Kiến thiết phát hành và có đầy đủ thông tin trùng khớp với ngày quay số mở thưởng. Dãy số dự thưởng trên vé cần khớp với một trong các giải được công bố chính thức. Ngoài ra, vé phải giữ nguyên vẹn, không bị rách nát, tẩy xóa, và còn trong thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày mở thưởng theo quy định.

Thời gian trả thưởng XSMT

- Người trúng thưởng sẽ được Công ty Xổ số Kiến thiết chi trả tiền thưởng trong vòng tối đa 05 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ lĩnh thưởng hợp lệ.

- Nếu phát sinh tranh chấp hay khiếu nại liên quan, việc chi trả sẽ được tạm hoãn và chỉ thực hiện sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

