XSMT 5/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 5/9/2025

Tra cứu KQXS ngày 5/9/2025 được quay vào lúc 18h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 6 ngày 5/9. KQXSMT hôm nay thứ 6. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 6 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 ngày 5/9/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 6 ngày 5/9 - KQXSMT thứ 6

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

- Dò số miền Trung ngày 3/9/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 3/9/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 3/9/2025, cập nhật KQXSMT thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 3/9, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 3/9/2025.

- Dò số miền Trung ngày 2/9/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 2/9/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 2/9/2025, cập nhật KQXSMT thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 2/9, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 2/9/2025.

- Dò số miền Trung ngày 1/9/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 1/9/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 1/9/2025, cập nhật KQXSMT thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 1/9, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 1/9/2025.

- Dò số miền Trung ngày 31/8/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 31/8/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 31/8/2025, cập nhật KQXSMT chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 31/8, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 31/8/2025.

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: XSMT được quay số bởi 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Kết quả XSMT mở thưởng tại đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: XSMT do 2 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) tiến hành quay số.

- Thứ Năm: XSMT quay thưởng tại 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: XSMT được tổ chức mở thưởng ở 2 đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Kết quả XSMT quay số tại 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: XSMT mở thưởng tại 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Đổi vé số trúng thưởng ở đâu?

- Người trúng số có thể nhận thưởng tại công ty xổ số kiến thiết hoặc đổi tại các đại lý vé số gần nhà. Nhiều người chọn đại lý vì nhanh chóng và tiện lợi. Cách này cũng giúp tiết kiệm thời gian đi lại.

- Khi đổi thưởng ở đại lý, người trúng cần trả phí hoa hồng. Mức phí thường dao động từ 0,5% đến 1% giá trị giải thưởng. Đây là khoản phí dịch vụ bắt buộc khi thực hiện tại đại lý.

- Nếu nhận thưởng trực tiếp ở công ty xổ số kiến thiết, người chơi sẽ nhận đủ tiền sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân (nếu có). Cách này đảm bảo quyền lợi tối đa. Đặc biệt, không phát sinh thêm chi phí nào khác.

Cơ cấu giải thưởng XSMT

- Giải Đặc biệt (6 số): chỉ có 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải Nhất (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải Nhì (5 số): có 10 giải, trị giá 15 triệu đồng/giải.

- Giải Ba (5 số): 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải Tư (5 số): 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- Giải Năm (4 số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải Sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải 400.000 đồng.

- Giải Bảy (3 số): 1.000 giải, trị giá 200.000 đồng/giải.

- Giải Tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100.000 đồng.

Ngoài ra còn có:

- Giải phụ đặc biệt: 9 giải, áp dụng cho vé trùng 5 số cuối của giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.

- Giải khuyến khích: 45 giải, dành cho vé sai 1 số bất kỳ so với giải đặc biệt (trừ số hàng trăm nghìn), trị giá 6 triệu đồng/giải.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.