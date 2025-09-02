XSMT 3/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 3/9/2025

Tra cứu KQXS ngày 3/9/2025 được quay vào lúc 18h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 4 ngày 3/9. KQXSMT hôm nay thứ 4. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 4 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 ngày 3/9/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 4 ngày 3/9 - KQXSMT thứ 4

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

- Dò số miền Trung ngày 1/9/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 1/9/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 1/9/2025, cập nhật KQXSMT thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 1/9, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 1/9/2025.

- Dò số miền Trung ngày 31/8/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 31/8/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 31/8/2025, cập nhật KQXSMT chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 31/8, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 31/8/2025.

- Dò số miền Trung ngày 30/8/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 30/8/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 30/8/2025, cập nhật KQXSMT thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 30/8, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 30/8/2025.

- Dò số miền Trung ngày 29/8/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 29/8/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 29/8/2025, cập nhật KQXSMT thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 29/8, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 29/8/2025.

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung (XSMT) được quay số tại 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Kết quả xổ số miền Trung (XSMT) mở thưởng bởi 2 đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung (XSMT) do đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) thực hiện quay số.

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung (XSMT) được quay tại 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung (XSMT) tiến hành mở thưởng tại 2 đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung (XSMT) thêm phần hấp dẫn khi quay số ở 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung (XSMT) được quay số tại 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) chuẩn xác

- Kết quả xổ số miền Trung (XSMT) được quay thưởng bởi các công ty XSKT trong khu vực và truyền hình trực tiếp trên các kênh địa phương, bắt đầu từ 17h15 hằng ngày. Đây là khung giờ quen thuộc để người chơi theo dõi kết quả minh bạch, chính xác và ngay lập tức.

- Ngoài ra, người chơi có thể chọn cách nhận kết quả qua tin nhắn tổng đài. Tuy nhiên, hình thức này sẽ phát sinh một khoản phí dịch vụ nhất định.

- Nếu muốn vừa tiết kiệm chi phí vừa cập nhật nhanh chóng, chính xác, bạn có thể tra cứu trực tiếp trên trang web uy tín vtcnews.vn. Đây là nguồn thông tin chính thống, cung cấp kết quả XSMT mỗi ngày hoàn toàn miễn phí.

Lưu ý về thời gian đổi thưởng và nhận thưởng XSMT

- Người chơi cần lưu ý, vé trúng thưởng chỉ có giá trị trong vòng 30 ngày kể từ khi công bố kết quả. Trong khoảng thời gian này, người trúng thưởng phải mang vé đến công ty xổ số hoặc đại lý được ủy quyền để làm thủ tục nhận giải. Nếu quá thời hạn, vé sẽ không còn hiệu lực.

- Về phía công ty xổ số kiến thiết, cơ quan này có nghĩa vụ bảo mật thông tin cá nhân của người trúng và tiến hành chi trả đầy đủ giải thưởng trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ lĩnh thưởng hợp lệ.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.