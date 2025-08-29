XSMT 30/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 30/8/2025

Tra cứu KQXS ngày 30/8/2025 được quay vào lúc 18h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 7 ngày 30/8. KQXSMT hôm nay thứ 7. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 7 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 ngày 30/8/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 7 ngày 30/8 - KQXSMT thứ 7

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: XSMT được quay số tại 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Kết quả XSMT mở thưởng bởi 2 đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: XSMT do đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) thực hiện quay số.

- Thứ Năm: XSMT được quay tại 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: XSMT tiến hành mở thưởng tại 2 đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: XSMT thêm phần hấp dẫn khi quay số ở 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: XSMT được quay số tại 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Tra cứu kết quả XSMT chuẩn xác nhất

- Bạn có thể vào website vtcnews.vn hằng ngày để theo dõi KQXSMT được cập nhật trực tiếp, nhanh chóng và chính xác.

- Dò kết quả ngay trên điện thoại bằng cách soạn tin nhắn theo cú pháp in trên vé số, chỉ sau 2–3 phút hệ thống sẽ gửi lại bảng kết quả cho bạn.

- Ngoài ra, có thể xem tường thuật trực tiếp KQXSMT vào lúc 17h15 mỗi ngày trên các kênh truyền hình hoặc qua Youtube.

Thời gian quay thưởng của XSMT, XSMB, XSMN

Để giúp người chơi dễ dàng theo dõi kết quả xổ số cả ba miền, Nhà nước đã quy định khung giờ quay thưởng rõ ràng như sau:

- Xổ số miền Nam mở thưởng sớm nhất trong ngày, từ 16h15 đến 16h35.

- Xổ số miền Trung tiếp nối vào khung 17h15 đến 17h35, kết quả được công bố ngay sau từng lượt quay.

- Xổ số miền Bắc quay số muộn nhất, diễn ra từ 18h15 đến 18h35 và thường thu hút nhiều sự quan tâm vì là phiên quay cuối cùng trong ngày.

Lưu ý: Người chơi cần dò số đúng với đài đã phát hành vé, tránh nhầm lẫn giữa kết quả của các miền để không ảnh hưởng đến quyền lợi của mình.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.