XSMT 31/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 31/8/2025

Tra cứu KQXS ngày 31/8/2025 được quay vào lúc 18h15. Trực tiếp quay số hôm nay chủ nhật ngày 31/8. KQXSMT hôm nay chủ nhật. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất chủ nhật - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật ngày 31/8/2025 - Kết quả xổ số theo giờ chủ nhật ngày 31/8 - KQXSMT chủ nhật

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: XSMT sẽ được quay số tại 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Kết quả XSMT sẽ mở thưởng bởi 2 đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: XSMT sẽ do đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) thực hiện quay số.

- Thứ Năm: XSMT sẽ được quay tại 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: XSMT sẽ tiến hành mở thưởng tại 2 đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: XSMT sẽ thêm phần hấp dẫn khi quay số ở 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: XSMT sẽ được quay số tại 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Tra cứu kết quả XSMT chuẩn xác nhất

- Người chơi có thể truy cập website vtcnews.vn mỗi ngày để theo dõi KQXSMT với thông tin cập nhật nhanh, đầy đủ và chính xác.

- Một cách tiện lợi khác là tra cứu bằng điện thoại: chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp in sẵn trên vé số, sau khoảng 2–3 phút, hệ thống sẽ gửi về kết quả chi tiết.

- Bên cạnh đó, bạn cũng có thể theo dõi trực tiếp KQXSMT lúc 17h15 hằng ngày trên các kênh truyền hình hoặc qua YouTube để không bỏ lỡ bất kỳ giải thưởng nào.

Địa điểm đổi vé số trúng thưởng

Khi trúng thưởng xổ số miền Nam, người chơi có thể lựa chọn một trong hai hình thức đổi thưởng sau:

- Đổi tại đại lý vé số: Đây là cách nhanh và tiện lợi vì bạn không cần đi xa đến công ty xổ số. Tuy nhiên, khi đổi thưởng tại đại lý, bạn sẽ phải trả một khoản phí hoa hồng nhất định.

- Đổi trực tiếp tại công ty XSKT: Địa chỉ cụ thể được in ngay trên tấm vé số. Với những giải thưởng có giá trị cao, đây là lựa chọn an toàn hơn vì không mất phí giao dịch và được đảm bảo quyền lợi tối đa.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.