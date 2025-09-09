XSMT 10/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 10/9/2025

Tra cứu KQXS ngày 10/9/2025 được quay vào lúc 18h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 4 ngày 10/9. KQXSMT hôm nay thứ 4. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 4 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung (XSMT) quay số bởi 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Kết quả xổ số miền Trung (XSMT) mở thưởng ở đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung (XSMT) do 2 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) quay số.

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung (XSMT) quay thưởng ở 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung (XSMT) được tổ chức mở thưởng tại 2 đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Kết quả xổ số miền Trung (XSMT) quay số ở 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung (XSMT) mở thưởng ở 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMT

Vé số trúng thưởng sẽ có hiệu lực lĩnh giải trong 30 ngày tính từ ngày mở thưởng. Nếu quá thời hạn này, vé số sẽ không còn giá trị và không được chấp nhận, vì vậy người chơi cần lưu ý kiểm tra kỹ và thực hiện thủ tục đúng hạn.

Theo quy định, thời gian chi trả thưởng tối đa là 05 ngày kể từ khi Công ty Xổ số kiến thiết tiếp nhận yêu cầu lĩnh giải. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, công ty luôn nỗ lực xử lý hồ sơ nhanh chóng, giúp người trúng thưởng nhận được tiền trong thời gian sớm nhất.

Điều kiện lĩnh thưởng

Để đủ điều kiện nhận thưởng, vé số phải do Công ty Xổ số kiến thiết phát hành và có thông tin khớp với kỳ quay, ngày mở thưởng, cùng dãy số trúng theo kết quả công bố. Đồng thời, vé cần giữ nguyên vẹn, không bị cắt dán, rách nát, tẩy xóa hay chỉnh sửa, và vẫn còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.