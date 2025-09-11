XSMT 11/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 11/9/2025

Tra cứu KQXS ngày 11/9/2025 được quay vào lúc 18h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 5 ngày 11/9. KQXSMT hôm nay thứ 5. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 5 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 ngày 11/9/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 5 ngày 11/9 - KQXSMT thứ 5

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ quay số bởi 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Kết quả xổ số miền Trung (XSMT) sẽ mở thưởng ở đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ do 2 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) quay số.

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ quay thưởng ở 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được tổ chức mở thưởng tại 2 đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Kết quả xổ số miền Trung (XSMT) sẽ quay số ở 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ mở thưởng ở 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Địa điểm đổi vé trúng thưởng XSMT

- Người trúng thưởng xổ số có thể nhận tiền tại trụ sở chính của công ty phát hành, các chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đại lý được ủy quyền trả thưởng.

- Đối với giải thưởng có giá trị nhỏ, việc lĩnh thưởng tại đại lý vé số sẽ tiện lợi hơn, giúp tiết kiệm thời gian và công sức. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng khi đổi thưởng tại đây sẽ bị trừ một khoản phí hoa hồng, thường dao động từ 0,5% đến 1% tùy từng đại lý.

- Trong trường hợp trúng giải lớn, người chơi nên trực tiếp đến công ty xổ số kiến thiết phát hành để nhận tiền. Khi đó, bạn sẽ được nhận đủ giá trị giải thưởng sau khi trừ thuế (nếu có) và không mất thêm bất kỳ khoản phí nào khác.

Điều kiện lĩnh thưởng

Để được công nhận trúng thưởng, vé số cần là do Công ty Xổ số kiến thiết phát hành hợp lệ và phải trùng khớp với kỳ quay, ngày mở thưởng cùng dãy số theo kết quả công bố. Ngoài ra, vé phải còn nguyên trạng, không rách, không cắt dán, không tẩy xóa hay chỉnh sửa thông tin. Đồng thời, người trúng cũng cần đảm bảo vé vẫn nằm trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định thì mới được trao giải.

