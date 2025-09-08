XSMB 8/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 8/9/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến thứ 2 hàng tuần. KQXS MB thứ 2 ngày 8/9. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 8/9/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 2 ngày 8/9 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 2 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 2 ngày 8/9/2025

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc được khởi động tuần với kỳ quay của đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc được tiếp nối với lượt quay số trúng thưởng từ đài Quảng Ninh.

- Thứ Tư: Giữa tuần, xổ số miền Bắc được thực hiện do đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc được trở lại với kỳ quay do đài Hà Nội (XSHN) phụ trách.

- Thứ Sáu: Kết quả xổ số miền Bắc được mở thưởng do đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc được sôi động với kỳ quay đến từ đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc được khép lại tuần bằng lượt quay thưởng của đài Thái Bình (XSTB).

Cần bảo đảm an toàn cho tờ vé XSMB

Để được công nhận khi trúng thưởng, người chơi cần giữ vé số miền Bắc trong tình trạng nguyên vẹn, không bị rách, nhòe mực hay chỉnh sửa các con số. Một tấm vé còn nguyên sẽ giúp việc đối chiếu và nhận giải diễn ra thuận lợi. Ngược lại, nếu vé hư hỏng hoặc bị thay đổi hình thức, bạn có thể mất quyền lĩnh thưởng dù trúng giải.

Cơ cấu giải thưởng của xổ số miền Bắc (XSMB)

- Giải Đặc biệt: 1 giải duy nhất, trúng đủ 6 số, trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải Nhất: 10 giải, mỗi giải gồm 5 số, trị giá 30 triệu đồng.

- Giải Nhì: 10 giải, mỗi giải gồm 5 số, trị giá 15 triệu đồng.

- Giải Ba: 20 giải, mỗi giải gồm 5 số, trị giá 10 triệu đồng.

- Giải Tư: 70 giải, mỗi giải gồm 5 số, trị giá 3 triệu đồng.

- Giải Năm: 100 giải, mỗi giải trúng 4 số, trị giá 1 triệu đồng.

- Giải Sáu: 300 giải, mỗi giải trúng 4 số, trị giá 400.000 đồng.

- Giải Bảy: 1.000 giải, mỗi giải trúng 3 số, trị giá 200.000 đồng.

- Giải Tám: 10.000 giải, mỗi giải trúng 2 số, trị giá 100.000 đồng.

- Giải Khuyến khích: 45 giải, mỗi giải 6 triệu đồng, áp dụng cho vé chỉ sai 1 số so với Giải Đặc biệt.

- Giải phụ Đặc biệt: 9 giải, mỗi giải 50 triệu đồng, dành cho vé trùng 5 số cuối theo thứ tự của Giải Đặc biệt.

