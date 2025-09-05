XSMB 6/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 6/9/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến thứ 7 hàng tuần. KQXS MB thứ 7 ngày 6/9. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 6/9/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 7 ngày 6/9 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 7 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 7 ngày 6/9/2025

Tra cứu KQXS các kỳ trước

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: XSMB sẽ được khởi động tuần với kỳ quay của đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: XSMB sẽ được tiếp nối với lượt quay số trúng thưởng từ đài Quảng Ninh.

- Thứ Tư: Giữa tuần, XSMB sẽ được thực hiện do đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: XSMB sẽ được trở lại với kỳ quay do đài Hà Nội (XSHN) phụ trách.

- Thứ Sáu: Kết quả XSMB sẽ được mở thưởng do đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: XSMB sẽ được sôi động với kỳ quay đến từ đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: XSMB sẽ được khép lại tuần bằng lượt quay thưởng của đài Thái Bình (XSTB).

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) nhanh chóng, chính xác nhất

- Kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) được quay số mở thưởng bởi các công ty xổ số kiến thiết và được phát sóng trực tiếp trên các đài truyền hình địa phương vào lúc 18h15 mỗi ngày. Đây đã trở thành khung giờ quen thuộc để người chơi dễ dàng theo dõi kết quả nhanh chóng và chính xác.

- Bên cạnh đó, bạn cũng có thể đăng ký nhận kết quả XSMB qua tin nhắn tổng đài, tuy nhiên hình thức này thường mất phí. Nhiều người chơi lựa chọn cách này khi không tiện theo dõi trực tiếp.

- Nếu muốn vừa tiết kiệm chi phí vừa cập nhật kịp thời, bạn có thể truy cập website vtcnews.vn. Đây là kênh thông tin uy tín, giúp bạn xem kết quả xổ số miền Bắc hằng ngày một cách miễn phí và tiện lợi.

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMB

Để được lĩnh thưởng từ xổ số miền Bắc (XSMB), người chơi cần đảm bảo vé trúng thưởng đáp ứng những điều kiện sau:

- Vé hợp pháp: Phải do Công ty Xổ số Kiến thiết miền Bắc phát hành, với thông tin in rõ ràng và chính xác.

- Số trúng khớp: Các con số trên vé phải trùng với kết quả quay thưởng XSMB đã công bố.

- Nguyên vẹn: Vé cần giữ tình trạng ban đầu, không rách, không tẩy xóa hay chỉnh sửa.

- Đúng hạn: Người trúng phải mang vé đến nhận thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả, quá hạn sẽ không còn giá trị.

- Không tranh chấp: Vé không thuộc diện có khiếu nại hoặc tranh chấp pháp lý. Nếu có vấn đề liên quan, cần giải quyết dứt điểm trước khi tiến hành chi trả.

