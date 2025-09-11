Vietlott 11/9 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 11/9/2025 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 11/9. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 5 ngày 11/9/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 11/9/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 11/9 - Xổ số Power 6/55 11/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 11/9/2025 - Vietlott Power 6/55 11/9

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 11/9/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Xem lại kết quả xổ số Power 6/55 các ngày mở thưởng trước

- Vietlott 9/9, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 9/9/2025

Vietlott 9/9, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 9/9/2025

- Vietlott 6/9, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 6/9/2025

Vietlott 6/9, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 6/9/2025

- Vietlott 4/9, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 4/9/2025

Vietlott 4/9, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 4/9/2025

- Vietlott 2/9, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 2/9/2025

Vietlott 2/9, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 2/9/2025

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott, nổi bật với cách chơi dễ hiểu và cơ hội giành giải Jackpot trị giá hàng chục tỷ đồng.

- Kỳ quay số được tổ chức vào lúc 18h00 các ngày Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy hàng tuần, đảm bảo công khai, minh bạch và có sự giám sát nghiêm ngặt.

- Nếu có thay đổi về lịch quay, Vietlott sẽ thông báo sớm nhất qua website chính thức, ứng dụng hoặc các điểm bán hàng để người chơi tiện cập nhật.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Người may mắn trúng Power 6/55 cần tiến hành lĩnh thưởng trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Sau thời gian này, vé sẽ hết hiệu lực và không còn giá trị.

- Khi đến nhận giải, người chơi phải mang theo vé số gốc còn nguyên trạng, không rách nát, tẩy xóa hay chỉnh sửa, và làm thủ tục tại các điểm bán hoặc đại lý do Vietlott ủy quyền.

- Để chắc chắn kết quả chính xác, người chơi nên đợi khoảng 60 phút sau khi công bố chính thức rồi mới dò vé và tiến hành thủ tục nhận thưởng.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Sau khi hồ sơ lĩnh thưởng được kiểm tra và xác nhận hợp lệ, Vietlott hoặc các đại lý được ủy quyền sẽ tiến hành chi trả trong vòng tối đa 5 ngày làm việc, dưới hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng.

- Nếu phát sinh tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu vé số hoặc có dấu hiệu gian lận, quá trình chi trả sẽ tạm dừng và chỉ tiếp tục khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng, nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người trúng giải.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Jackpot 1 của Power 6/55 dành cho người chơi đoán trúng đủ 6 con số kết quả. Giá trị giải thưởng bắt đầu từ 30 tỷ đồng và liên tục cộng dồn cho đến khi có người may mắn giành chiến thắng.

- Jackpot 2 được trao cho vé có 5 số đúng kèm 1 số đặc biệt, với mức khởi điểm 3 tỷ đồng và cũng sẽ tích lũy dần nếu chưa có người trúng.

- Ngoài ra, Power 6/55 còn mang đến nhiều phần thưởng phụ: trúng 5 số nhận 40 triệu đồng, trúng 4 số nhận 500.000 đồng, còn trúng 3 số sẽ nhận 50.000 đồng.

- Mỗi vé dự thưởng có giá 10.000 đồng, và nếu một vé trúng nhiều hạng mục thì chỉ lĩnh giải cao nhất; trong trường hợp có nhiều vé trúng Jackpot, giải thưởng sẽ được chia đều.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 11/9/2025, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.