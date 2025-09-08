Vietlott 9/9 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 9/9/2025 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 9/9. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 3 ngày 9/9/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 9/9/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 9/9 - Xổ số Power 6/55 9/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 9/9/2025 - Vietlott Power 6/55 9/9

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 9/9/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Xem lại kết quả xổ số Power 6/55 các ngày mở thưởng trước

- Vietlott 6/9, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 6/9/2025

Vietlott 6/9, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 6/9/2025

- Vietlott 4/9, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 4/9/2025

Vietlott 4/9, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 4/9/2025

- Vietlott 2/9, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 2/9/2025

Vietlott 2/9, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 2/9/2025

- Vietlott 30/8, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 30/8/2025

Vietlott 30/8, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 30/8/2025

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là loại hình xổ số tự chọn của Vietlott, thu hút người chơi nhờ cách tham gia đơn giản cùng cơ hội trúng Jackpot trị giá hàng chục tỷ đồng.

- Các kỳ quay số diễn ra vào 18h00 Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy hằng tuần, được tổ chức công khai, minh bạch và có giám sát chặt chẽ.

- Trong trường hợp có thay đổi lịch quay, Vietlott sẽ cập nhật thông tin sớm nhất qua website, ứng dụng và hệ thống điểm bán để người chơi tiện theo dõi.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Người trúng Power 6/55 cần nhận thưởng trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả; quá thời hạn này, vé sẽ mất hiệu lực và không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Khi làm thủ tục nhận giải, người chơi phải xuất trình vé gốc còn nguyên vẹn, không bị rách, tẩy xóa hay chỉnh sửa, tại các đại lý hoặc điểm bán được Vietlott ủy quyền.

- Để đảm bảo chính xác, nên chờ khoảng 60 phút sau khi kết quả chính thức được công bố trước khi dò số và tiến hành nhận thưởng.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Khi hồ sơ nhận thưởng được xác nhận hợp lệ, Vietlott hoặc đại lý ủy quyền sẽ chi trả giải thưởng cho người trúng trong tối đa 5 ngày làm việc, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng.

- Trong trường hợp có tranh chấp về quyền sở hữu vé hoặc nghi ngờ gian lận, việc chi trả sẽ tạm ngừng và chỉ thực hiện trở lại sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan thẩm quyền, nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người trúng thưởng.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Để giành Jackpot 1 của Power 6/55, người chơi cần chọn chính xác 6 con số trùng khớp với kết quả quay. Giải thưởng khởi điểm từ 30 tỷ đồng và sẽ tiếp tục cộng dồn cho đến khi có người chiến thắng.

- Jackpot 2 áp dụng cho vé trúng 5 số cộng thêm 1 số đặc biệt, với giá trị ban đầu 3 tỷ đồng, cũng được tích lũy nếu chưa có người nhận giải.

- Power 6/55 còn bao gồm nhiều giải phụ khác: khớp 5 số nhận Giải Nhất 40 triệu đồng, khớp 4 số trúng Giải Nhì 500.000 đồng, và khớp 3 số sẽ nhận Giải Ba 50.000 đồng.

- Mỗi bộ số dự thưởng có giá 10.000 đồng. Trường hợp một vé trúng nhiều giải, người chơi chỉ nhận giải cao nhất; nếu nhiều vé trúng Jackpot, tiền thưởng sẽ được chia đều cho các vé hợp lệ.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 9/9/2025, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.