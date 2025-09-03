Vietlott 4/9 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 4/9/2025 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 4/9. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 5 ngày 4/9/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 4/9/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 4/9 - Xổ số Power 6/55 4/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 4/9/2025 - Vietlott Power 6/55 4/9

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 4/9/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Xem lại kết quả xổ số Power 6/55 các ngày mở thưởng trước

- Vietlott 2/9, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 2/9/2025

- Vietlott 30/8, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 30/8/2025

- Vietlott 28/8, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 28/8/2025

- Vietlott 26/8, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 26/8/2025

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là loại hình xổ số tự chọn do Vietlott phát hành, thu hút đông đảo người chơi nhờ luật chơi đơn giản và giải Jackpot có giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng.

- Lịch quay số được tổ chức vào 18h00 các ngày Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy hàng tuần, dưới quy trình giám sát chặt chẽ, công khai và minh bạch.

- Trong trường hợp thay đổi lịch quay, Vietlott sẽ cập nhật thông tin sớm nhất qua website chính thức, ứng dụng di động và hệ thống điểm bán trên toàn quốc để người chơi tiện theo dõi.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Người trúng thưởng Power 6/55 có thể làm thủ tục lĩnh giải trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Sau mốc thời gian này, tấm vé sẽ mất hiệu lực và không còn giá trị nhận thưởng.

- Khi đến nhận thưởng, người chơi bắt buộc phải mang theo vé gốc còn nguyên vẹn, không rách, không tẩy xóa hoặc chỉnh sửa, tại các đại lý được Vietlott ủy quyền hoặc điểm bán hợp lệ.

- Để tránh sai sót, bạn nên chờ khoảng 60 phút sau khi Vietlott công bố kết quả chính thức rồi mới tiến hành dò vé và thực hiện thủ tục nhận giải.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Khi hồ sơ lĩnh thưởng được xác nhận hợp lệ, Vietlott hoặc đại lý ủy quyền sẽ thực hiện chi trả cho khách hàng trong vòng không quá 5 ngày làm việc, thông qua hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng.

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu vé hoặc có nghi ngờ gian lận, quá trình chi trả sẽ bị tạm hoãn và chỉ tiếp tục sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người trúng thưởng.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Để giành giải Jackpot 1 trong Power 6/55, người chơi cần chọn trùng khớp toàn bộ 6 con số với kết quả quay thưởng. Giải thưởng bắt đầu từ 30 tỷ đồng và sẽ tích lũy qua các kỳ cho đến khi có người trúng.

- Jackpot 2 được trao cho những vé khớp 5 số cộng thêm con số đặc biệt. Giá trị giải khởi điểm là 3 tỷ đồng và cũng được cộng dồn nếu chưa có người chiến thắng.

- Ngoài ra, Power 6/55 còn mang đến nhiều giải thưởng phụ: khớp 5 số trúng Giải Nhất trị giá 40 triệu đồng, khớp 4 số trúng Giải Nhì 500.000 đồng, còn khớp 3 số sẽ nhận Giải Ba 50.000 đồng.

- Mỗi dãy số dự thưởng có giá 10.000 đồng. Trong trường hợp một vé đồng thời trúng nhiều hạng mục, người chơi chỉ được nhận giải có giá trị cao nhất. Nếu có nhiều vé cùng trúng Jackpot, số tiền sẽ được chia đều cho tất cả vé hợp lệ.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 4/9/2025, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.