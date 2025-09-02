Vietlott 3/9 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 3/9/2025 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 3/9. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 3/9/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 3/9/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 3/9 - Xổ số Mega 6/45 3/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 3/9/2025 - Vietlott Mega 6/45 3/9

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 3/9/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

- Vietlott 31/8, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 31/8/2025

- Vietlott 29/8, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 29/8/2025

- Vietlott 27/8, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 27/8/2025

- Vietlott 24/8, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 24/8/2025

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

– Xổ số Vietlott Mega 6/45 tổ chức quay thưởng vào lúc 18h00 các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật hằng tuần, giúp người chơi dễ dàng theo dõi kết quả.

– Nếu có sự thay đổi về lịch quay, Vietlott sẽ thông báo trước ít nhất 5 ngày thông qua website, ứng dụng chính thức hoặc hệ thống đại lý trên toàn quốc.

– Nhờ khung giờ ổn định, công nghệ hiện đại cùng quy trình giám sát minh bạch, Mega 6/45 mang đến cho người tham gia trải nghiệm giải trí an toàn, tiện lợi và minh bạch.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

– Chỉ những tấm vé Mega 6/45 do Vietlott phát hành và có bộ số trùng khớp với kết quả quay số mới được xem là hợp lệ để nhận thưởng.

– Người chơi cần hoàn tất việc mua vé trước thời điểm quay 15 phút; mọi vé phát hành sau mốc này sẽ tự động được tính cho kỳ quay kế tiếp.

– Vé trúng thưởng có giá trị nhận giải trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Quá thời hạn này, vé sẽ hết hiệu lực và không được chi trả.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

– Với các giải thưởng Mega 6/45 có giá trị dưới 10 tỷ đồng, người trúng có thể dễ dàng nhận thưởng tại các đại lý hoặc điểm bán hàng ủy quyền của Vietlott.

– Nếu giá trị giải thưởng từ 10 tỷ đồng trở lên, người chơi bắt buộc phải đến trực tiếp trụ sở hoặc chi nhánh Vietlott để được xác minh và tiến hành thủ tục nhận giải.

– Vietlott cam kết toàn bộ quá trình trả thưởng được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật, đồng thời đảm bảo tối đa quyền lợi cho khách hàng.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

– Người chơi Mega 6/45 phải từ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực pháp lý và không thuộc diện bị pháp luật cấm tham gia các trò chơi có thưởng.

– Mọi giải thưởng được thanh toán bằng tiền Việt Nam (VND), không áp dụng ngoại tệ và luôn tuân thủ các quy định tài chính hiện hành.

– Khi tham gia mua vé qua website hoặc ứng dụng Vietlott, người chơi cần cung cấp thông tin cá nhân chính xác và đầy đủ để đảm bảo quyền lợi cũng như thuận tiện trong việc hỗ trợ khi xảy ra sự cố.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 3/9/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.