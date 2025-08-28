Vietlott 29/8 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 29/8/2025 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 29/8. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 29/8/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 29/8/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 29/8 - Xổ số Mega 6/45 29/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 29/8/2025 - Vietlott Mega 6/45 29/8

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 29/8/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

– Vietlott Mega 6/45 tiến hành quay thưởng vào 18h00 các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật hàng tuần, giúp người chơi dễ dàng theo dõi.

– Nếu có thay đổi lịch quay, Vietlott sẽ thông báo trước tối thiểu 5 ngày qua website chính thức, ứng dụng di động hoặc hệ thống đại lý toàn quốc.

– Với lịch quay cố định, công nghệ hiện đại và quy trình giám sát minh bạch, Mega 6/45 đảm bảo mang đến trải nghiệm chơi an toàn, thuận tiện và đáng tin cậy cho người tham gia.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

– Chỉ các vé Mega 6/45 do Vietlott phát hành và có bộ số trùng khớp với kết quả quay mới được xác nhận trúng thưởng.

– Người chơi cần hoàn tất việc mua vé tối thiểu 15 phút trước giờ quay; các vé mua sau thời điểm này sẽ được tính cho kỳ quay kế tiếp.

– Thời hạn lĩnh thưởng cho vé trúng là 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Quá thời hạn trên, vé sẽ không còn giá trị và không được thanh toán.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

– Người trúng thưởng Mega 6/45 với giá trị dưới 10 tỷ đồng có thể nhận giải tại các điểm bán hoặc đại lý được Vietlott ủy quyền.

– Với giải thưởng từ 10 tỷ đồng trở lên, người chơi bắt buộc phải đến trực tiếp trụ sở hoặc chi nhánh Vietlott để xác minh và hoàn tất thủ tục nhận thưởng.

– Vietlott cam kết quy trình trả thưởng minh bạch, đúng quy định pháp luật và đảm bảo tối đa quyền lợi cho người trúng giải.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

– Người chơi Mega 6/45 phải từ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị pháp luật cấm tham gia trò chơi có thưởng.

– Giải thưởng được thanh toán bằng đồng Việt Nam (VND), không sử dụng ngoại tệ và tuân thủ quy định tài chính hiện hành.

– Khi mua vé qua website hoặc ứng dụng Vietlott, người chơi cần cung cấp thông tin cá nhân chính xác để đảm bảo quyền lợi và hỗ trợ xử lý khi có sự cố.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 29/8/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.