Vietlott 31/8 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 31/8/2025 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 31/8. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 31/8/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 31/8/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 31/8 - Xổ số Mega 6/45 31/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 31/8/2025 - Vietlott Mega 6/45 31/8

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 31/8/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

- Vietlott 29/8, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 29/8/2025

Vietlott 29/8, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 29/8/2025

- Vietlott 27/8, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 27/8/2025

Vietlott 27/8, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 27/8/2025

- Vietlott 24/8, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 24/8/2025

Vietlott 24/8, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 24/8/2025

- Vietlott 22/8, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 22/8/2025

Vietlott 22/8, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 22/8/2025

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

– Xổ số Vietlott Mega 6/45 được mở thưởng vào lúc 18h00 các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật, tạo điều kiện để người chơi dễ dàng theo dõi.

– Trường hợp có thay đổi lịch quay, Vietlott sẽ thông báo trước ít nhất 5 ngày thông qua website chính thức, ứng dụng di động hoặc hệ thống đại lý trên toàn quốc.

– Với khung giờ cố định, ứng dụng công nghệ hiện đại và quy trình giám sát minh bạch, Mega 6/45 mang đến cho người chơi một sân chơi an toàn, tiện lợi và đáng tin cậy.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

– Chỉ những vé số Mega 6/45 do Vietlott phát hành và có dãy số trùng khớp với kết quả mở thưởng mới được công nhận hợp lệ.

– Người chơi cần mua vé trước giờ quay ít nhất 15 phút; các vé phát hành sau mốc thời gian này sẽ được chuyển sang kỳ quay tiếp theo.

– Vé trúng thưởng có thời hạn lĩnh giải trong 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Sau thời hạn này, vé sẽ mất hiệu lực và không còn giá trị thanh toán.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

– Đối với các giải Mega 6/45 có giá trị dưới 10 tỷ đồng, người trúng thưởng có thể đến nhận giải trực tiếp tại đại lý hoặc điểm bán được Vietlott ủy quyền.

– Trường hợp giải thưởng từ 10 tỷ đồng trở lên, người chơi cần đến trụ sở hoặc chi nhánh Vietlott để được xác minh và làm thủ tục nhận thưởng.

– Vietlott đảm bảo quy trình trả thưởng minh bạch, đúng quy định pháp luật và luôn bảo vệ tối đa quyền lợi chính đáng của khách hàng.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

– Người tham gia Mega 6/45 phải đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không nằm trong nhóm đối tượng bị pháp luật cấm tham gia các trò chơi có thưởng.

– Tất cả giải thưởng đều được chi trả bằng đồng Việt Nam (VND), không chấp nhận ngoại tệ và tuân thủ theo các quy định tài chính hiện hành.

– Khi mua vé qua website hoặc ứng dụng Vietlott, người chơi cần nhập thông tin cá nhân chính xác để đảm bảo quyền lợi cũng như thuận tiện cho việc hỗ trợ xử lý khi phát sinh sự cố.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 31/8/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.