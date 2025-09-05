Vietlott 6/9 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 6/9/2025 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 6/9. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 7 ngày 6/9/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 6/9/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 6/9 - Xổ số Power 6/55 6/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 6/9/2025 - Vietlott Power 6/55 6/9

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 6/9/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Xem lại kết quả xổ số Power 6/55 các ngày mở thưởng trước

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott, nổi bật nhờ cách chơi dễ hiểu và giải Jackpot hấp dẫn trị giá hàng chục tỷ đồng.

- Kết quả quay số được thực hiện vào lúc 18h00 mỗi Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy, đảm bảo tính minh bạch và công khai dưới sự giám sát nghiêm ngặt.

- Nếu có sự thay đổi về lịch quay, Vietlott sẽ thông báo kịp thời trên website, ứng dụng và các điểm bán vé trên toàn quốc để người chơi nắm bắt nhanh chóng.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Người chơi trúng Power 6/55 cần tiến hành nhận thưởng trong vòng 60 ngày kể từ khi có kết quả công bố. Quá thời hạn này, vé sẽ hết giá trị lĩnh thưởng.

- Khi làm thủ tục, bạn phải xuất trình vé gốc hợp lệ, còn nguyên trạng, không bị rách, tẩy xóa hay chỉnh sửa, tại các điểm bán hoặc đại lý được Vietlott ủy quyền.

- Để đảm bảo chính xác, nên đợi khoảng 60 phút sau khi Vietlott công bố kết quả chính thức rồi mới dò số và thực hiện thủ tục nhận thưởng.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Sau khi hồ sơ nhận thưởng được xác minh hợp lệ, Vietlott hoặc đại lý được ủy quyền sẽ tiến hành trả thưởng cho khách hàng trong tối đa 5 ngày làm việc, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng.

- Nếu phát sinh tranh chấp về quyền sở hữu vé hoặc có dấu hiệu gian lận, việc chi trả sẽ tạm dừng và chỉ được thực hiện lại khi có kết quả kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền, nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người trúng thưởng.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Để trúng Jackpot 1 của Power 6/55, người chơi phải chọn đúng cả 6 số trùng khớp với kết quả quay. Giải thưởng khởi điểm 30 tỷ đồng và sẽ tích lũy cho đến khi có người nhận.

- Jackpot 2 dành cho vé trúng 5 số kèm 1 số đặc biệt, với giá trị ban đầu 3 tỷ đồng, cũng được cộng dồn qua các kỳ quay nếu chưa có người chiến thắng.

- Ngoài ra, Power 6/55 còn có nhiều giải phụ: khớp 5 số nhận Giải Nhất 40 triệu đồng, khớp 4 số trúng Giải Nhì 500.000 đồng, còn khớp 3 số sẽ được Giải Ba 50.000 đồng.

- Mỗi bộ số dự thưởng có giá 10.000 đồng. Nếu một vé trúng nhiều hạng mục, người chơi chỉ nhận giải cao nhất; trường hợp có nhiều vé trúng Jackpot, tiền thưởng sẽ chia đều cho các vé hợp lệ.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 6/9/2025, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.