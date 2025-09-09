Vietlott 10/9 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 10/9/2025 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 10/9. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 10/9/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 10/9/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 10/9 - Xổ số Mega 6/45 10/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 10/9/2025 - Vietlott Mega 6/45 10/9

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 10/9/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

- Vietlott 7/9, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 7/9/2025

- Vietlott 5/9, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 5/9/2025

- Vietlott 3/9, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 3/9/2025

- Vietlott 31/8, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 31/8/2025

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

– Vietlott Mega 6/45 tiến hành quay số mở thưởng vào lúc 18h00 các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật hằng tuần, tạo điều kiện cho người chơi dễ dàng theo dõi kết quả.

– Trong trường hợp có thay đổi lịch quay, Vietlott sẽ thông báo chính thức ít nhất 5 ngày trước đó thông qua website, ứng dụng di động và hệ thống đại lý trên toàn quốc.

– Nhờ khung giờ cố định, ứng dụng công nghệ hiện đại và sự giám sát chặt chẽ, Mega 6/45 luôn đảm bảo tính minh bạch, công bằng và thuận tiện cho mọi người tham gia.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

– Vé số Mega 6/45 chỉ hợp lệ khi được Vietlott phát hành và dãy số dự thưởng khớp với kết quả quay số đã được công bố.

– Người tham gia cần mua vé trước giờ quay ít nhất 15 phút, các vé phát hành sau thời điểm này sẽ được chuyển sang kỳ quay tiếp theo.

– Với vé trúng thưởng, người chơi có 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả để làm thủ tục nhận giải. Quá thời hạn này, vé sẽ mất hiệu lực và không được chi trả.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

– Đối với các giải thưởng Mega 6/45 dưới 10 tỷ đồng, người chơi có thể dễ dàng nhận thưởng tại các đại lý hoặc điểm bán do Vietlott ủy quyền.

– Với các giải từ 10 tỷ đồng trở lên, người trúng thưởng cần trực tiếp đến trụ sở chính hoặc chi nhánh Vietlott để được xác minh và thực hiện thủ tục nhận giải.

– Vietlott đảm bảo toàn bộ quy trình trả thưởng minh bạch, tuân thủ pháp luật, và luôn ưu tiên quyền lợi của khách hàng.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

– Để tham gia Mega 6/45, người chơi phải từ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc diện bị pháp luật cấm tham gia trò chơi có thưởng.

– Giải thưởng được thanh toán hoàn toàn bằng tiền Việt Nam đồng (VND), không sử dụng ngoại tệ và tuân thủ chặt chẽ các quy định tài chính hiện hành.

– Khi mua vé qua website hoặc ứng dụng Vietlott, người chơi cần cung cấp thông tin cá nhân chính xác, đầy đủ nhằm đảm bảo quyền lợi và dễ dàng được hỗ trợ khi cần thiết.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 10/9/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.