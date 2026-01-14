Triệt phá đường dây mua bán hàng chục tấn mỹ phẩm giả qua mạng

(VTC News) -

Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa chủ trì, phối hợp đấu tranh triệt phá đường dây buôn bán hàng giả hoạt động trên không gian mạng, thu giữ số lượng lớn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc.

Lê Hữu Minh tại cơ quan công an. (Ảng: C.A)

Bước đầu cơ quan công an xác định 3 người liên quan trong đường dây gồm: Nguyễn Văn Chung (SN 1993, trú Ninh Bình); Phạm Thị Tuyết (SN 1995) và Lê Hữu Minh (SN 1993, cùng trú tại TP Hà Nội).

Cụ thể, ngày 13/1, Công an tỉnh Quảng Trị huy động khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ do Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì, cùng với Phòng An ninh điều tra, Phòng Cảnh sát cơ động, phối hợp với Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Ninh Bình phá án.

Lực lượng công an triệu tập, đấu tranh với Nguyễn Văn Chung, Phạm Thị Tuyết và Lê Hữu Minh.

Bước đầu, Phạm Thị Tuyết khai nhận nhập các loại mỹ phẩm giả do Trung Quốc sản xuất thông qua một số người nước ngoài sinh sống tại khu vực cửa khẩu Móng Cái. Sau đó, Tuyết rao bán số mỹ phẩm giả này trên mạng xã hội với giá rẻ cho nhiều người trên khắp cả nước.

Nguyễn Văn Chung mua lại số hàng hóa trên, tạo nhiều tài khoản trên sàn thương mại điện tử Shopee để tiếp tục tiêu thụ.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở và kho hàng của Nguyễn Văn Chung tại Ninh Bình, Phạm Thị Tuyết và Lê Hữu Minh tại Hà Nội, thu giữ hơn 25 tấn hóa mỹ phẩm các loại không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục triệu tập những người liên quan để điều tra, mở rộng vụ án.