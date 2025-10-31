Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả quy mô lớn tại TP.HCM

(VTC News) -

Sáng 31-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM thông tin, đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đức Khánh, Khổng Đức Hồng và Bùi Thị Mộng Thu để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả” và làm rõ các hành vi vi phạm khác có liên quan.

Trước đó, qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện tại địa chỉ số 20 đường Kênh 4, phường Tân Tạo có dấu hiệu sản xuất mỹ phẩm giả nhiều nhãn hiệu nổi tiếng.

Tiến hành xác minh, công an xác định Nguyễn Đức Khánh (SN 1982, ngụ Tây Ninh) là kẻ cầm đầu, thuê nhiều người pha chế, đóng gói và phân phối mỹ phẩm giả ra thị trường.

Tang vật được thu giữ tại hiện trường sản xuất mỹ phẩm giả do đối tượng Nguyễn Đức Khánh cầm đầu.

Ngoài cơ sở ở TP.HCM, Khánh còn điều hành một xưởng khác tại nhà riêng ở xã Rạch Kiến, tỉnh Tây Ninh. Hai đồng phạm là Khổng Đức Hồng (SN 1992, ngụ quận Bình Tân) và Bùi Thị Mộng Thu (SN 1987, quê Vĩnh Long).

Các đối tượng đã lợi dụng không gian mạng, các hội nhóm trực tuyến và dịch vụ chuyển phát nhanh để quảng bá, tiêu thụ lượng lớn hàng giả đến nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Khi phá án, lực lượng chức năng đồng loạt khám xét ba địa điểm, thu giữ hàng ngàn sản phẩm mỹ phẩm giả mang các thương hiệu nổi tiếng như Vichy, My Gold Korea Red Ginseng…, cùng máy móc, nguyên liệu và vật tư sản xuất hàng giả. Tổng giá trị lô hàng nếu là hàng thật ước tính lên đến nhiều tỷ đồng.