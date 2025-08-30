Thủ tướng nêu 3 thông điệp, 3 đột phá chiến lược với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam

(VTC News) -

Chiều 30/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp với chủ đề "80 năm doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước". Sự kiện diễn ra trong không khí hào hùng, cả nước tưng bừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Đồng thời, đây cũng là dịp hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho giới Công thương (13/10/1945 – 13/10/2025).

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Hội nghị với các doanh nghiệp với chủ đề "80 năm Doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước" là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, là dịp để nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang, tri ân và khẳng định những đóng góp lớn lao của doanh nghiệp, doanh nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cùng chia sẻ, lắng nghe, tiếp thu đầy đủ các ý kiến và tiếp tục thúc đẩy phát triển mạnh mẽ khu vực doanh nghiệp, cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

3 thông điệp của Thủ tướng với doanh nghiệp

Trong thông điệp thứ nhất, Thủ tướng nhấn mạnh trong suốt 80 năm qua, cộng đồng doanh nghiệp luôn theo Đảng đồng hành cùng dân tộc, gắn bó với vận mệnh đất nước. Trong thời chiến cũng như thời bình, lúc khó khăn hay khi thuận lợi, doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam đều thể hiện tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường và khát vọng vươn lên; đóng góp quan trọng vào việc huy động nguồn lực cho kháng chiến, kiến quốc; đồng thời là lực lượng tiên phong trong công cuộc phát triển kinh tế, chăm lo an sinh xã hội, tạo nên những thành tựu to lớn, đặt nền móng vững chắc cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh.

Sau gần 40 năm Đổi mới, cộng đồng doanh nghiệp đã phát triển mạnh mẽ, từ năm 1986 với khoảng 12 nghìn xí nghiệp quốc doanh và gần 40 nghìn HTX nông nghiệp, chưa có doanh nghiệp tư nhân theo nghĩa hiện đại, đến nay chúng ta đã có gần 1 triệu doanh nghiệp, trong đó 98% là doanh nghiệp tư nhân, trên 33 nghìn hợp tác xã theo mô hình kiểu mới, hơn 5 triệu hộ kinh doanh.

Thủ tướng bày tỏ, chúng ta rất vui mừng khi cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh, phát huy vai trò, sứ mệnh dẫn dắt, tiên phong trong phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập sâu rộng với thế giới. Đặc biệt, ngay cả trong những thời kỳ khó khăn, thiên tai, dịch bệnh như đại dịch COVID-19, các doanh nghiệp, doanh nhân vẫn nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và chủ động, tích cực hỗ trợ khắc phục hậu quả; cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân vượt qua khó khăn, luôn thể hiện tinh thần yêu nước cháy bỏng và trách nhiệm xã hội cao với cộng đồng, góp phần bảo đảm tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thông điệp thứ hai nhấn mạnh Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân phát triển bền vững.

Thủ tướng chỉ rõ Đảng, Nhà nước luôn tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật, kiến tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh; bảo đảm doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được đối xử công bằng, bình đẳng. Nhiều đạo luật, cơ chế, chính sách cho phát triển doanh nghiệp, doanh nhân được ban hành.

Bên cạnh đó, Đảng, Nhà nước cũng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; cắt giảm thủ tục hành chính; giảm phiền hà, sách nhiễu; giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp; không ngừng củng cố, tăng cường năng lực chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành, các địa phương; tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, xoá bỏ mọi rào cản cho doanh nghiệp, doanh nhân; đẩy mạnh hợp tác công tư, giữa trong nước và nước ngoài.

Việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cũng được chú trọng và có chính sách đãi ngộ vượt trội để thu hút nhân tài, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, ngành nghề mới, tạo động lực thúc đẩy phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp, doanh nhân, đồng thời đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược như hạ tầng giao thông, năng lượng, viễn thông, hạ tầng số… góp phần giảm chi phí đầu vào cho sản phẩm, tăng năng suát lao động, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Đảng, Nhà nước cũng ưu tiên, hỗ trợ các doanh nghiệp lớn, tiên phong dẫn dắt một số ngành, lĩnh vực then chốt, trọng yếu; khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp vươn ra thị trường quốc tế, xây dựng thương hiệu quốc tế. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ trở thành doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp lớn thành doanh nghiệp lớn hơn, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và trở thành doanh nghiệp đa quốc gia.

Đặc biệt, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 198, Chính phủ ban hành Nghị quyết 138 để tập trung phát triển doanh nghiệp tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia.

Thông điệp thứ ba, bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu, Đảng, Nhà nước mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân phát huy truyền thống 80 năm vẻ vang, hào hùng, không ngừng đổi mới, sáng tạo, với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, tiên phong cùng cả nước nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu chiến lược 100 năm mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra.

Thủ tướng nhắc lại mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 có khoảng 2 triệu doanh nghiệp, đóng góp 55-58% GDP, tạo việc làm cho 84-85% lực lượng lao động; tăng năng suất lao động từ 8,5-9,5%/năm; đến năm 2045 có ít nhất 03 triệu doanh nghiệp, đóng góp trên 60% GDP, có năng lực cạnh tranh quốc tế, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Thủ tướng nhấn mạnh việc tiếp tục đổi mới tư duy phát triển, thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân là lực lượng tiên phong, là chiến sỹ anh dũng, kiên cường trên mặt trận kinh doanh, kinh tế; tạo sự đồng thuận cao trong xã hội và hành động mạnh mẽ hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, đồng thời đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức, tầm nhìn; quyết liệt hành động; khơi thông mọi nguồn lực, động lực cho phát triển đất nước.

Việc huy động và sử dụng nguồn lực được đẩy mạnh theo phương thức đối tác công tư, mô hình "lãnh đạo công - quản trị tư", "đầu tư công - quản lý tư", "đầu tư tư - sử dụng công"… Tiếp tục đa dạng hóa thị trường, sản phẩm và chuỗi cung ứng, nhất là đối với các mặt hàng xuất khẩu có lợi thế. Tăng cường xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu, hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn mới của các thị trường xuất khẩu.

Đảng, Nhà nước mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhập tiếp tục góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Thủ tướng trao tặng Huân chương Quân công hạng nhất, hạng nhì và Huân chương Lao động hạng nhì cho 4 doanh nghiệp có thành tích vượt trội (Tập đoàn Viettel, MB Bank, Binh đoàn 18 Bộ Quốc phòng và Tập đoàn EVN) - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

3 đột phá chiến lược

Thủ tướng nhấn mạnh: "Chúng ta mong muốn và tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương trong thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các quyết sách của Đảng, Nhà nước, đóng góp hiệu quả hơn, nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước nhanh, bền vững và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN".

Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành cùng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược theo hướng "thể chế thông thoáng - hạ tầng thông suốt – doanh nhân thông minh".

Theo đó, tập trung triển khai hiệu quả các các Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện các quyết sách của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia; hội nhập quốc tế thực chất, sâu rộng, hiệu quả; xây dựng và thi hành pháp luật; phát triển kinh tế tư nhân; đột phá giáo dục, đào tạo…

Thủ tướng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương cùng nỗ lực tìm các giải pháp, hướng đi mạnh dạn, đột phá, sáng tạo, nắm bắt thời cơ, không chỉ để tự lớn mạnh mà còn đóng góp chung vào sự phát triển của đất nước và góp phần vì hòa bình, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới; với tinh thần "lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ"; "cùng lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ, cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng, cùng phát triển" và "nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, tầm nhìn; động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sáng tạo; sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân, doanh nghiệp".

Đồng thời, các doanh nghiệp cần tiếp tục nêu cao tinh thần dân tộc, đoàn kết, tương thân, tương ái, tình dân tộc, nghĩa đồng bào, phát huy tính chủ động, tự lực, tự cường, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức; chủ động đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh, tái cấu trúc doanh nghiệp; chú trọng nâng cao năng lực quản trị, chất lượng nguồn nhân lực; phát triển văn hóa, văn minh doanh nghiệp.

Thủ tướng đề nghị các Hiệp hội tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò hỗ trợ doanh nghiệp và làm tốt công tác tư vấn, phản biện hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp FDI liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp Việt Nam tăng cường chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, kinh nghiệm quản trị, mở rộng thị trường, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Thủ tướng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục quyết liệt sắp xếp lại tổ chức bộ máy; vận hành tốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh cải cách, đơn giản hoá thủ tục hành chính, tạo mọi thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Tập trung rà soát, hoàn thiện thể chế, pháp luật, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư. Tinh thần là nhanh chóng chuyển trạng thái từ "tập trung quản lý - không quản được thì cấm" sang trạng thái "chủ động, tích cực kiến tạo và phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp".

Thủ tướng nêu rõ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận vai trò, đóng góp to lớn của các hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, luôn đồng hành của Chính phủ trong quá trình phát triển đất nước. Đồng thời, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cam kết luôn sát cánh, chia sẻ, đồng hành để xây dựng và phát triển cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đoàn kết, phát triển hùng mạnh, góp phần thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, số, tuần hoàn, bền vững.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam đoàn kết, chung sức, đồng lòng, đồng hành cùng Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương nỗ lực phấn đấu hết sức mình viết tiếp trang sử vẻ vang 80 năm doanh nghiệp Việt Nam - tất cả vì mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, Nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Thủ tướng chúc cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam đoàn kết, thành công, ngày càng lớn mạnh và phát triển.